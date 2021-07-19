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技術士檢定延期「衝擊高三生」　教團籲教育部：快與勞動部協調

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲全中教強烈呼籲教育部，務必重視技高學生的學習權益。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

110年第2梯次丙級技術士檢定測驗及在校生專案技能檢定之術科檢定，原訂5月18日至7月26日舉行，因疫情延後至11月7日，全國高級中等學校教育產業工會今（19日）指出，將衝擊到技高高三學生報考乙級技術士檢定之資格，連動嚴重影響學生升學權益，呼籲教育部，應積極重視學生升學權益，盡速與勞動部協調。

全中教表示，因應108新課綱實施後，技高學生明年亦將面臨「111技專校院考試及招生政策」重大變革，而技專校院招生策略委員會日前公告的111考招新制中，為落實技優甄審實務選才之精神，具乙級技術士證之學生，仍保有四技二專技能優良學生甄審入學管道，此升學管道載明乙級技術士證依各類別專業相關程度對接之強弱，保有優待加分比率4%~15%，以發揮技優甄審入學管道採用乙證選才之精神。

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全中教指出，由於過往每年在5~7月間，學生均可透過勞動部辦理的全國丙級技術士檢定或各區學校辦理之在校生專案技能檢定，順利於7月底前取得各類丙級證照，而技能優異的高三學生，更會在教師培訓指導下，繼續參加勞動部11月辦理之第3梯次乙級學科檢定（往年報名日期為8月底到9月初），接著在12月~隔年2月間完成乙級術科檢定，並在取得乙級技術士證後順利以技優甄審入學管道，進入理想中的技專院校就讀。

全中教認為，今年受疫情嚴峻影響下，5~7月間的技能檢定均暫停辦理，連帶5月18日後停課期間，學生實習操作及技能檢定培訓課程的學習也受影響，考量疫情緩解後，教師將對要參加檢定的學生提供合適的技能指導及培訓輔導課程，然目前第3梯次乙級技術士檢定尚未決定是否延期或其他配套政策調整的情況下，已造成技高教育現場端教師、學生及家長的焦慮。

全中教強烈呼籲教育部，務必重視技高學生的學習權益，盡速與勞動部協調，共同研議調整第3梯次乙級技能檢定之配套方案，含報名資格是否另訂定合宜之配套措施？報名期程及檢定之考試期程是否該延期辦理？乙級檢定配套政策務必兼顧技高高三學生在丙級技術士檢定結果公告後，仍保有報考第3梯次乙級檢定之資格，並確保學生乙級技術士檢定結果公告日，能在111技專院校考招之技優甄審管道報名日之前，保障技能優異學子之升學權益，不應受疫情之影響。

教育部回應，將儘速與勞動部勞動力發展署共同會商，就技高學生報名乙級技術士檢定之報名時間及報檢資格等事項，研擬相關配套措施，以維護學生參加技能檢定及技優升學之權益。

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