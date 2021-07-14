還有11萬人沒領「1萬元孩童補貼」　明天起可到郵局臨櫃辦裡

▲明天起可到郵局請領孩童防疫補貼。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

孩童家庭防疫補貼發放剛好滿月，申請率已達94.41%，還有約11萬人還沒請領，教育部表示，明（15日）起，多了「郵局臨櫃」管道可選擇，全台1299郵局營業據點，從7月15日起至9月30日止加入服務行列，民眾可就近辦理申領作業。

孩童家庭防疫補貼6月18日起在三家金融機構ATM機台加入服務，統計二種管道至今日，合計1個月，領到1萬元的人數已達2,159,651人，請領比率已達94.41%（資料庫內共2,287,468人符合領取資格），又為服務父母或監護人以外之實際照顧者、部分沒有健保卡的孩童（計5,393筆）。

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教育部表示，不方便採網路或ATM領取的民眾，自7月15日起至9月30止也可以到郵局臨櫃申領。申領人（包括父母、監護人或實際照顧者）到郵局臨櫃辦理時，記得攜帶完整的下列證明文件，以利郵局櫃檯快速作業：

一、孩童已領有健保卡者：

請攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。孩童健保卡有如遺失情形，申辦前請先洽健保單位補發卡。

二、孩童從未有健保卡者：

請攜帶有孩童之戶口名簿正本或孩童之身分證正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

至於部分民眾反映，孩童沒有健保卡，身邊也沒有戶口名簿正本，教育部指出，民眾可寄送相關證明資料至教育部國教署，由國教署及衛福部社家署先協助民眾查核資料，等資料查核通過後，民眾再到郵局臨櫃辦理：

一、資料查核：由孩童之父母、監護人或實際照顧者其中一人，寄送下列證明資料至教育部國教署：

1、證明申領人為孩童實際照顧者之切結書。

2、孩童之戶籍謄本影本或戶口名簿影本。

3、申領人之身分證影本或居留證影本。

二、查核通過後，再攜帶教育部國教署或衛福部社家署的通知公文、申領人身分證正本或居留證正本，以及孩童之戶籍謄本或戶口名簿影本，洽郵局櫃檯辦理。