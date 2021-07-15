萬人教師資格考試週六登場！　提早20分鐘到、防疫措施看這邊

▲110年度高中以下學校教師資格考試本週六登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

110年度高中以下學校及幼兒園教師資格考試將於7月17日（星期六）舉行，今年總計1萬440人報考，其中包含27名外籍學生、僑生及港澳地區學生，24名使用特殊試場應考生。

教育部指出，因應疫情，今年考試分別在全國各縣市計41個考(分)區同時進行，分區考場中以國立高雄師範大學計789名應考人為最多，其次為國立台中教育大學計667人、新北市立板橋高級中學計554人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部說明，為配合防疫措施，今年考試不開放查看考場，各分區考場考試地點及試場配置圖表已公告在考試網站，請應考人上網參閱，各分區考場也會於考前1日將試場配置圖表張貼公告於各分區考場校門口。另為減少群聚感染機會，除特殊試場應考人允許1人陪考外，餘禁止陪考，除考生外其他人員均亦不得進入考試管制區。

教育部表示，這次考試為期1天，准考證已於7月6日上午10時起開放應考人自行至考試網站列印，請應考人務必於考試前以A4紙張列印准考證，以利入場，如考試當日准考證毀損或遺失，應考人仍可再至考試網站列印，或攜帶本人身分證明文件至各分區考場試務中心辦理補發，考試結束後不再受理補發。

教育部提醒，考試當天請應考人依規定應攜帶准考證、身分證明文件（包括身分證、護照、合法停留、居留或定居證明文件）與藍、黑色墨水的筆或黑色軟芯2B鉛筆及橡皮擦等考試文具用品應考；另也請應考人自備充足飲用水，倘於校內中午用餐僅能於試場座位架設隔板使用，用餐時請避免交談。

教育部強調，考試當天為星期六，建議事先留意各分區考場之周邊交通狀況，並請應考人當日務必至少提前20分鐘到場，避免延誤入場時間及配合各項入場防疫措施，如量測體溫、全程戴口罩應試等，考試結束後，請保持適當距離，儘速離開考場。

