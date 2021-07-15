大專校院專案教師淪「免洗筷」　監察院通過糾正教育部

▲監察院指出，大專校院專案教師權益長期遭受漠視，並在15日通過糾正教育部。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院15日表示，大專校院專案教師權益長期遭受漠視，亦即外界所謂「非勞非教」、「魔鬼契約與工作突變」、「血汗教師」、「免洗筷教師」等說法，因此通過監察委員提案糾正教育部。

監察院教育及文化委員會、財政及經濟委員會聯席會議15日通過監委賴鼎銘、林國明、張菊芳之提案，就專案教師權益保障及法制化之缺失情事糾正教育部，並促請該部與勞動部確實檢討改進。

賴鼎銘、林國明、張菊芳表示，教育部自1998年起開放我國大專校院專案教師，但因放任部分大學大量以專案教師長期替代編制內專任教師，部分學校更高達八成，迄未全盤積極調查及引導改善，政策評估及檢討機制均付之闕如，悖離政策目的。

賴鼎銘、林國明、張菊芳指出，部分專案教師任職一校多年，竟未獲公平轉任編制內專任教師機會，工作及勞動權益未獲保障，且教育部對於部分學校因成本考量大量聘用專案教師，以及工作環境與薪酬顯不合理之情形置若罔聞。

賴鼎銘、林國明、張菊芳說明，教育部迄未積極與勞動部橫向聯繫，導致專案教師身分面臨「非勞非教」之窘境，權利義務保障依據闕如，損及師資穩定性及學生教育權益。

賴鼎銘、林國明、張菊芳說，教育部長期放任私校自行參照相關原則聘任專案教師，以概括方式空白授權，不論教師法體系適用、法位階及授權依據等方面皆有疑義，核有違失。

賴鼎銘、林國明、張菊芳發現，部分大學大量以編制外專案教師替代，長期控管編制內專任教師員額，統計自106至109學年度全國大專校院分別聘任2705、3097、3412及3747名專案教師，各占當年度全體專任教師數之5.91%、6.85%、7.64%及8.45%，呈現逐年增加現象，疑有提高編制外教師比率以降低人事成本情事，核與政策目的悖離。

賴鼎銘、林國明、張菊芳再指，未自訂專案教師薪資規範之公立學校占60.42%、私立學校占64.55%，部分學校專案教師之支給數額比率更低於公立學校之8成甚至6成以下。

賴鼎銘、林國明、張菊芳說，其中以助理教授及講師為數眾多，往往承擔與編制內教師相同之責任卻同工不同酬，實務工作內容存在「突變」情形，甚流於所謂「血汗教師」、「免洗筷教師」，教育部長期漠視，權益影響甚鉅。

賴鼎銘、林國明、張菊芳表示，教育部現行總量標準及私校獎補助規定生師比之採計，將專案教師認列為專任教師數，等同變相鼓勵學校毋須積極充裕編制內專任教師，又逕以行政規則放寬遴聘年齡，排除教育人員任用條例等規定應屆退人員不得任用之限制。

賴鼎銘、林國明、張菊芳指出，106至108學年度由學校原聘任編制外專任教師轉任為編制內教師者，私立學校雖自9.43%上升至18.5%，但公立學校仍自8.20%降至5.96%，除部分彈性實務需求外，教育部評估及檢討均付之闕如。

賴鼎銘、林國明、張菊芳也說，私立大專校院專案教師兼任學術主管之適法性迄今未明，近3年已有94校專案教師兼任學術或行政職務，其中有5校以專案教師兼任副校長以上職務，更有專案教師同時兼任主管數量高達7項，實難謂均符合專長與授課相符之原則，更有行政負擔過重疑慮。

賴鼎銘、林國明、張菊芳說明，108學年度計有94校以專案教師兼任學術或行政職務，公立學校專案教師平均兼任1.02個職務，私立學校平均兼任1.2個職務，其中有3校以減授鐘點方式辦理，影響教育品質及師生權益重大。

賴鼎銘、林國明、張菊芳提及，調查過程中收受陳訴及諮詢專案教師指稱，鑒於現行部分學校專案教師占專任教師比例極高，教育部針對重要校內會議亦未研議合理機制，若專案教師占學校校務相關會議代表比例偏高，涉及審議教師資格情事，勢將形成編制外教師考核編制內教師之現象。

賴鼎銘、林國明、張菊芳表示，教育部僅明定禁止教師評審委員會低階高審情形，但迄今未清查上述現象之合理性，況因實務上專案教師面臨聘任及表意權保障不足，或有影響整體校務發展重大決定之虞，迄今相關配套措施付之闕如，亟待教育部後續研議。

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