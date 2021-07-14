防疫微解封　台南市消防局第七大隊推動消防安檢e化平板

▲台南市消防局第七大隊專責安檢小組，推動「消防安檢e化平板」，提供市民更安全場所環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎本土疫情三級警戒至今，在醫護、警消及台灣全體人民的努力下從7月13日開始微解封，各項規定及場所視縣市狀況適度鬆綁，台南市消防局第七大隊專責安檢小組同步恢復各項消防檢查，優先就先前消防設備限期改善的場所列為優先複查對象，推動「消防安檢e化平板」，提供市民更安全場所環境。

第七大隊專責安檢小組為了能全面掌握場所消防安全設備，推動「消防安檢e化平板」提升檢查效率，過去至場所檢查須先至消防署安管系統登錄資料，下載場所申報書等紙本資料，再至現場與業者及設備公司進行消防檢查。現在安檢同仁可將排件後的場所資料上傳雲端，分享至平板，以利現場同仁隨時查閱，若臨時需其他年度資料，也可從平板登錄安管系統方便比對，同時也能掌握各類場所家數的查核進度，提升安檢同仁的執行效率。

消防局第七大隊長黃輝林表示，消防工作除了救災救護外，消防安全檢查也是一項重點工作，不只替民眾及業者把關，萬一發生災害也能確保救災同仁深入火場的安全，臺南市東區、南區及中西區，舉凡百貨公司、賣場、電影院、KTV及安平工業區等場所皆為第七大隊轄區範圍，隨著疫情微解封，消防安檢同仁責無旁貸，集思廣益利用e化平板執行檢查工作，保障市民生命財產安全。

因應台南市疫情狀況已連續16天零確診，消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，消防局同仁除了防疫工作，消防安檢工作也必竭盡心力不敢懈怠，打造安全大台南，期許讓市民未來解封後的生活更能安居樂業。

消防局第七大隊在此呼籲，各場所消防檢修申報期程因疫情而延後者，須留意申報日期，同時防火管理人異動離職，也請務必於解封後受訓重新取得證書，並落實場所自衛消防編組演練，確保場所消防安全。

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