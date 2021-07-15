指考化學考疫苗、缺電　考前熟讀「這三冊＋實驗題」　

▲大學指考將於7月28日至30日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

未代指考即將登場，化學補教師指出，近期熱門時事當以疫情為首，衍生出的議題包括病毒、藥物、疫苗、快篩、消毒劑、界面活性劑等，都有可能成為今年的題目，此外，補教師推估，試題將強調基礎觀念及科學素養，考生務必要將重點擺在釐清基本觀念，減少練習繁雜的計算練習。

化學補教師董樂表示，指考應著重在學測範圍未包含的基礎化學(三)、選修化學(上)、選修化學(下)，務必熟讀此三冊內容和及課本搭配的實驗。重要考點包含，反應熱、化石燃料、電池原理、理想氣體方程式、速率定律式、平衡常數、勒沙特列原理、有機化合物、官能基、錯合物與配位基等。

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董樂說明，考生在複習時，記得不要只讀文字，也要多練習看圖表，做題目時一定要留意圖表的各項資訊，包含標題、兩軸單位、是否有正比或反比關係，就能避開小陷阱。考題的圖表可能會和課本內容有差異，甚至是提供全新的圖表，和閱讀測驗題相當類似。耐心讀題，抓住關鍵字，才能正確答題。

董樂提到，化學科的計算部分可著重在公式的應用，理想氣體方程式、速率定律式的求法、平衡常數的計算、溶液、酸鹼滴定、緩衝溶液、氧化還原滴定，都是非常容易出現的考題，準備時必須熟悉「如何」代入公式求值，但不需耗費時間在後續複雜的數學計算。

針對實驗題的部分，董樂也說，要了解各章節的實驗目的、原理、步驟、結果，其中原理尤其重要，必須熟知反應式、操作方法、選用儀器，另外也要注意步驟中濃度的計算、實驗結果任何有關顏色的變化，建議可以為實驗步驟畫出簡單的流程示意圖，幫助自己快速看懂題目。

最後針對時事題，董樂說，近期熱門時事當以疫情為首，衍生出的議題包括病毒、藥物、疫苗，例如市面上酒精成分主要有乙醇和異丙醇，可試著比較兩者間的分子式、結構式、醇的級數、性質；屢見不鮮的重金屬事件，今年也出現在嬰幼兒食品中，引起大眾擔憂，可藉此回想重金屬造成的危害，以及淨水處理法中如何去除重金屬；另外有關缺電議題，也可能衍生能源及電池相關考題。

此外，歷屆國際化學獎項也時常被放入時事題，例如2020年諾貝爾化學獎的基因編輯技術，其中使用到的「Cas9基因剪刀」就能衍生出「蛋白質」、「DNA」的相關考題。因內容偏向生物，同學不一定需要完全理解，先行閱讀內容，只是為了在面臨考題時不要感到慌張。時事題所需觀念通常會更基礎、更容易，只是題目較長，需靜下心閱讀以抓住解題方向。