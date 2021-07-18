長輩都說芒果很毒？　營養師解答「孕婦＆過敏兒不能吃」都市傳說

▲現在正「對時」的芒果，不僅能促進排便，還具有抗癌、降血壓的功效。（圖／CTWAMT提供）

圖文／CTWANT

炎炎夏日最受歡迎的水果，馬上讓人想到金黃香甜的芒果， 台灣芒果品質好，不論直接食用或是製作料理、甜點、 飲品都相當美味。許多人對芒果又愛又恨，聽說芒果很毒？孕婦、 過敏都不能碰，真的嗎？ 中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠及黎姵吟幫芒果「正名」， 吃芒果有三大優點，分別是排便好順暢，美膚、 護眼睛又抗癌以及高鉀緩血壓。

營養師黎姵吟表示，芒果富有營養價值，第一：排便好順暢。 文獻指出，芒果含有「芒果苷」，能幫助胃腸蠕動， 同時具有水溶性、非水溶性膳食纖維及水份，可促進排便。第二： 美膚、護眼睛又抗癌。芒果有豐富的 β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素 A，具有維持夜間視覺，並促進上皮組織的生長及修補的能力； 同時富含維生素 C、E 及多酚類化合物，具抗氧化功效，「芒果苷」也可調節免疫力， 對於癌症有防護的效果。第三：高鉀緩血壓。芒果的鉀離子含量高， 有助於維持神經健康、心跳規律正常，並協助肌肉正常收縮， 避免血壓升高、預防中風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

營養師黃琳惠也指出，部分族群對芒果及相關製品一碰就過敏， 因此法規明定，若食品含有芒果，須在包裝上特別標示為過敏原， 提醒消費者要注意。這些人吃完芒果後會在嘴唇、耳朵、 脖子等處出現紅腫癢症狀，主要是因為芒果枝葉截切後會分泌含有「 間苯二酚類」的乳白色樹汁，果皮也帶有「漆酚」， 對芒果過敏者接觸到這些物質以後，又吃下芒果， 進而產生過敏症狀，其實造成過敏的主因並非果肉本身， 通常是接觸以上物質而誘發過敏反應。

許多長輩及朋友常告誡孕婦，芒果具有毒性， 在懷孕期間若吃了芒果，會促發胎兒過敏。 但其實過敏主要還是與基因有關，若爸媽本身對芒果過敏， 小孩對芒果過敏的機率相對高，就算懷孕及哺乳期都不吃芒果， 也很難避免小孩的過敏體質。若媽媽本身對芒果過敏， 懷孕期間就應該避免食用，才不會有不適症狀。

黃琳惠建議，吃芒果前先用清水將表皮洗淨， 以削皮的方式取代手剝，同時可以多削去一些表層果肉， 或戴上手套操作，避免皮膚接觸到果皮即可減少過敏的機會。

延伸閱讀

▸ 媳婦緊急剖腹生女 公公斥責「太懶惰了」不准兒子幫帶孫：女人的事

▸ 金城武幫慶生！最美皇后過生日「6倍開心」秒變嬌羞追星少女

▸ 女童突哭喊舌頭痛！原是「頭髮綁舌乳頭」 網驚呼強過櫻桃梗打結