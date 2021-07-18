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長輩都說芒果很毒？　營養師解答「孕婦＆過敏兒不能吃」都市傳說

現在正「對時」的芒果，不僅能促進排便，還具有抗癌、降血壓的功效。（圖／中醫大新竹附設醫院提供）

▲現在正「對時」的芒果，不僅能促進排便，還具有抗癌、降血壓的功效。（圖／CTWAMT提供）

圖文／CTWANT

炎炎夏日最受歡迎的水果，馬上讓人想到金黃香甜的芒果，台灣芒果品質好，不論直接食用或是製作料理、甜點、飲品都相當美味。許多人對芒果又愛又恨，聽說芒果很毒？孕婦、過敏都不能碰，真的嗎？中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠及黎姵吟幫芒果「正名」，吃芒果有三大優點，分別是排便好順暢，美膚、護眼睛又抗癌以及高鉀緩血壓。

營養師黎姵吟表示，芒果富有營養價值，第一：排便好順暢。文獻指出，芒果含有「芒果苷」，能幫助胃腸蠕動，同時具有水溶性、非水溶性膳食纖維及水份，可促進排便。第二：美膚、護眼睛又抗癌。芒果有豐富的 β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素 A，具有維持夜間視覺，並促進上皮組織的生長及修補的能力；同時富含維生素 C、E 及多酚類化合物，具抗氧化功效，「芒果苷」也可調節免疫力，對於癌症有防護的效果。第三：高鉀緩血壓。芒果的鉀離子含量高，有助於維持神經健康、心跳規律正常，並協助肌肉正常收縮，避免血壓升高、預防中風。

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營養師黃琳惠也指出，部分族群對芒果及相關製品一碰就過敏，因此法規明定，若食品含有芒果，須在包裝上特別標示為過敏原，提醒消費者要注意。這些人吃完芒果後會在嘴唇、耳朵、脖子等處出現紅腫癢症狀，主要是因為芒果枝葉截切後會分泌含有「間苯二酚類」的乳白色樹汁，果皮也帶有「漆酚」，對芒果過敏者接觸到這些物質以後，又吃下芒果，進而產生過敏症狀，其實造成過敏的主因並非果肉本身，通常是接觸以上物質而誘發過敏反應。

許多長輩及朋友常告誡孕婦，芒果具有毒性，在懷孕期間若吃了芒果，會促發胎兒過敏。但其實過敏主要還是與基因有關，若爸媽本身對芒果過敏，小孩對芒果過敏的機率相對高，就算懷孕及哺乳期都不吃芒果，也很難避免小孩的過敏體質。若媽媽本身對芒果過敏，懷孕期間就應該避免食用，才不會有不適症狀。

黃琳惠建議，吃芒果前先用清水將表皮洗淨，以削皮的方式取代手剝，同時可以多削去一些表層果肉，或戴上手套操作，避免皮膚接觸到果皮即可減少過敏的機會。

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