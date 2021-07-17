一頁式廣告假冒枋山芒果開賣　縣府呼籲2招反制！

▲枋山芒果遭冒用，屏東縣府呼籲購買前再三確認店家資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

近期屏東枋山芒果受一頁式廣告冒用，不肖業者冒用縣長潘孟安照片，使消費者落入陷阱。縣府呼籲民眾上網選購物品請多加查證，勿輕信網站置入廣告，也請大家在網路上購買前，再三確認店家資訊，務必到官方網站，致電確認無誤後再購買，或是直接到店內選購，共同維護消費者及業者雙方權益。

枋山地區芒果優質名聲響徹國內外，並成功接軌國際市場；縣長潘孟安及團隊也長期支持芒果農民及品牌，於各公開場合推廣在地優質產業。但近日卻遭不肖業者利用一頁式廣告冒用照片及業者得獎圖片，並使用屏東縣長及相關首長於公開場所對芒果推廣的合照，騙取消費者信任，在社群平台或電商平台置入廣告行銷詐騙。

縣府表示，接獲民眾舉發後已要求警方展開調查，冒牌廣告打著團購享優惠的促銷方式在網路上傾銷，盜用生產者及產地Logo，這對消費者不公平，已要求司法盡速偵辦。呼籲消費者上業者自己架設的粉絲頁，認清品牌包裝和Logo，減少上當的機會。屏東警方請民眾遇到一頁式的詐騙廣告，利用165反詐騙專線檢舉，一起維護消費者及店家權益。

農業處長鄭永裕表示，已在第一時間通知遭冒用品牌的業者，並請警方介入偵辦，以正視聽。

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