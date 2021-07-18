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23歲正妹工人疑「拍片摔死」　骨灰被禁止入家門！11萬粉絲錯愕

（圖／翻攝自網易視頻）

▲大陸23歲女網紅小邱妹（圖／翻攝自網易視頻）

圖文／CTWANT

大陸23歲女網紅小邱妹外型甜美、身材姣好，而她的工作是塔式起重機的司機，由於外型與工作的反差，讓她很快在網紅圈闖出名號。未料，近日她卻在工作中從塔式起重機上摔下來，不幸身亡。許多人得知消息，紛紛留言表達哀悼。

根據陸媒《正觀新聞》報導，小邱妹是貴州遵義人，已有2個孩子，經常在社群拍影片，分享她的日常工作和生活，擁有10多萬粉絲追蹤，甜美外型加上姣好身材，讓她被外界封為「最美塔吊小妹」。未料，她近日卻從吊塔摔下，傷重身亡。

23歲正妹工人疑「拍片摔死」　骨灰只能放角落！被禁止入家門

▲小邱妹擁有11萬粉絲。（圖／翻攝自網易視頻）

消息曝光後，許多人猜測，小邱妹可能是在拍影片的時候發生意外，且也有疑似墜落過程的影片流出。對此家屬否認，稱小邱妹不會在工作時錄影片，手機都放在包包裡；家屬強調，小邱妹是下班時，踩空摔下來的。而另名工人也說，事發時間是下午5時40分，時間點剛好是下班時間。

網友爆料，目前小邱妹的骨灰已經運回老家，但因為當地習俗問題，不讓她進家門，只能放在外面的角落，沒有靈堂，設施也非常簡陋，一張桌子、一把雨傘，就是小邱妹歸土的終點，看著讓人難受。粉絲希望，官方能告訴大家一個真相。

對此江山當地政府部門工作人員表示，因為塔吊上沒監控，事發時也沒有目擊人，所以具體情況相關的幾個部門還在努力調查中。

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