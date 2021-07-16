吃到一半！盤內小龍蝦「突復活掙扎想逃」　饕客淡定：沒事和做法有關

▲1名男子到朋友店裡用餐，吃到一半菜色的小龍蝦突然「復活」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

許多民眾喜歡品嚐海鮮，更認為生魚片最能吃出魚類的鮮美，但海鮮中其實藏有許多細菌，饕客們在享用美食的同時，對於料理過程恐怕還是需要多加注意。中國山西省運城市，13日便有1名男子在朋友的店裡用餐到一半，發現理應煮熟的小龍蝦竟然「復活」還在盤子裡不斷掙扎，但男子不但不生氣，反而覺得相當有趣。

根據《頭條新聞》報導，1名男子近日前往友人開設的餐廳用餐時，點了一桌子的美味佳餚，和三五好友聚在一起，吃喝了起來。就在眾人酒酣耳熱時，赫然發現餐桌上擺放小龍蝦的盤子中，有1隻龍蝦突然復活，從影片中可見，在鮮紅的佐料中，不斷揮動雙螯，似乎想掙扎逃走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小龍蝦不斷揮動雙螯，似乎想掙扎逃走。（圖／翻攝自微博）

對此，男子則表示，因為自己也是1名餐飲業者，因此看到這樣的情景並不覺得驚訝，「有的地方宰殺（小龍蝦），有的地方不宰殺；有的地方不過油，有的地方過油，（做法）都不一樣，味道還行。本身我也是做餐飲的，沒事、不稀奇，挺有意思的。」

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛驚訝留言，「真的能吃？沒有寄生蟲嗎？」、「至少證明店家賣的是新鮮海鮮」、「應該是煮好後爬進去的吧」、「這表示店裡根本沒有好好清潔處理小龍蝦，開水高溫才會殺死寄生蟲，否則吃進去的都是病菌」、「一句『不稀奇』道出了餐飲業的亂象。」

延伸閱讀

▸ 正妹跑步機上跳芭蕾 網友驚呆：不會痛嗎？

▸ 巫師比爾無法參加東奧 美國隊又一人遭到隔離

▸ 7歲男童遭發現「卡電梯縫隙」 頭頸碎裂當場身亡