新莊男接種莫德納8天後腦幹出血亡　新北打疫苗後死亡累積95例

▲新北市18日新增4例接種疫苗後死亡個案，目前累計以95例。（示意圖／記者李毓康攝）
記者楊蕓／新北報導
新北市18日通報4例接種疫苗後死亡個案，其中一名49歲新莊男子，9日接種莫德納疫苗，10日至16日出現頭暈，17日腦幹出血死亡。據統計，新北通報累積共95例，但個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
新北今天通報4例接種疫苗後死亡個案，衛生局說明，第一案為49歲新莊男性，身患高血壓，9日接種莫德納疫苗，10日至16日出現頭暈，17日腦幹出血死亡。
第二案為汐止68歲女性，16日接種莫德納疫苗，身患糖尿病、腎臟疾病及心律不整，接種後無出現症狀，17日死亡。
第三案為中和區74歲男性，16日接種AZ疫苗，身患慢性病，接種後無出現症狀，17日死亡；第四案則為五股區91歲女性，6月17日接種AZ，無身患慢性病，6/18至6/27正常作息，6/28死亡。
衛生局表示，目前新北市通報累積統計共95例，包括接種AZ疫苗85例、莫德納有10例。對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
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