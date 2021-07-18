新莊男接種莫德納8天後腦幹出血亡　新北打疫苗後死亡累積95例

指揮中心近期開放疫苗意願登記、預約接種系統上線，開放第9類、第10類族群以及18歲以上民眾登記，然而，仍有許多不少人仍在猶豫該打AZ還是莫德納疫苗好。對此，有網友PO出數據資料指出，「若以AZ接種第二劑資料比照莫德納接種第一劑，莫德納的死亡率說不定不輸AZ，甚至比AZ高。」貼文一出，立刻引起熱議；更有許多網友紛紛表示想打這1款疫苗。