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新莊男接種莫德納8天後腦幹出血亡　新北打疫苗後死亡累積95例

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市18日新增4例接種疫苗後死亡個案，目前累計以95例。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市18日通報4例接種疫苗後死亡個案，其中一名49歲新莊男子，9日接種莫德納疫苗，10日至16日出現頭暈，17日腦幹出血死亡。據統計，新北通報累積共95例，但個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北今天通報4例接種疫苗後死亡個案，衛生局說明，第一案為49歲新莊男性，身患高血壓，9日接種莫德納疫苗，10日至16日出現頭暈，17日腦幹出血死亡。

第二案為汐止68歲女性，16日接種莫德納疫苗，身患糖尿病、腎臟疾病及心律不整，接種後無出現症狀，17日死亡。

第三案為中和區74歲男性，16日接種AZ疫苗，身患慢性病，接種後無出現症狀，17日死亡；第四案則為五股區91歲女性，6月17日接種AZ，無身患慢性病，6/18至6/27正常作息，6/28死亡。

衛生局表示，目前新北市通報累積統計共95例，包括接種AZ疫苗85例、莫德納有10例。對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

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