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他曝數據「莫德納比AZ毒」！　釣出網狂推這疫苗：世上最好

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心近期開放疫苗意願登記、預約接種系統上線，開放第9類、第10類族群以及18歲以上民眾登記，然而，仍有許多民眾仍猶豫該打AZ還是莫德納。對此，有網友就PO出數據資料指出，「若以AZ接種第二劑資料比照莫德納接種第一劑，莫德納的死亡率說不定不輸AZ，甚至比AZ高。」貼文一出，立刻引起熱議；更有許多網友紛紛表示，想打這一款疫苗。

有網友昨（17日）在Dcard以「莫德納是否比AZ毒？」為題發文指出，台灣目前AZ目接種2,019,986劑，死亡人數387；莫德納接種2,317,286劑，死亡人數25，「姑且就算全部都和疫苗有關，且先不論施打族群及慢性疾病等問題，乍看之下，會覺得AZ死亡比例比莫德納高很多！」

▲▼莫德納與AZ疫苗比較表。（圖／翻攝台大醫院）

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▲莫德納與AZ疫苗比較表。（圖／翻攝台大醫院）

至於疫苗施打後的副作用，原PO認為，除了注射部位疼痛外，第一劑副作用明顯是莫德納低AZ約10～25%，嚴重副作用發生的比例也比AZ低許多，何況AZ優先施打對象是85歲以上、洗腎患者，莫德納是65歲以上，AZ第一劑副作用就比莫德納高了。

原PO指出，AZ施打對象比莫德納更有風險，發生高於莫德納約17倍的死亡數據其實不意外，因莫德納第一劑副作用發生率原本就很低，卻也還是出現百萬分之10.79死亡率，「若莫德納接種對象比照AZ，以AZ接種第二劑資料比照莫德納接種第一劑，莫德納的死亡率說不定不輸AZ，甚至比AZ高。」

▲▼美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像）

▲美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像）

貼文曝光後，引起許多網友討論，「死亡率應該要用一樣的年齡區間去比，AZ早期都是打在高齡組群，這樣比是不公正的」、「大家真的不要覺得莫德納副作用比AZ低，等到第二劑一定會很慘」。也有網友抱持不同意見，指出「若是AZ真的比莫德納好，那為何有國家要禁止AZ？還不止一個國家」、「國外有些國家都禁止30歲、45歲以下的人打AZ了 甚至根本完全禁打！」

不過，貼文底下也釣出了許多網友紛紛表示想打諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，「 Novavax保護力做出來算很好耶，對印度變種的保護力還有93%，安全性高又少副作用」、「外國還有人說是當今世上最好的新冠疫苗」、「它是刺單位蛋白類型，這技術已經行之有年，想對性穩定，但還是有風險的，我們台灣有跟Covax訂購，但量不多，至於到貨日我猜最快要年底。」

根據《路透社》本月2日曾報導指出，美國諾瓦瓦克斯（Novavax）證實「台灣已經透過COVAX平台訂購該公司研發的新冠疫苗。」針對訂購數量以及交付日等細節，指揮官陳時中表示，正在談判中。

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