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台南市疫苗涵蓋率19.1％　黃偉哲：儘速施打疫苗提升保護力

▲市長黃偉哲指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心18日公告，全國新增15例本土個案，台南無新增本土確診病例，市長黃偉哲指出，COVID-19公費疫苗第2輪預約接種於7月16日開打，台南市16、17日兩日共26648人施打AZ疫苗，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。

黃偉哲說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長有提到，全國的確診數是在一直往下，整個趨勢是往下沒有錯，但是每天的確診數還是有點起起伏伏，有時高有時低，但整體的趨勢是一直向下的沒有錯的，雖然是這樣子，但我們還是要再次呼籲各位好朋友千萬不要輕忽疫情，我們微解封的時候要微解封，進一步降級的時候也必須要有降級的相關守則及行為指引，不要因為降級了、不要因為微解封了，或是說稍微放鬆了，就把防疫規定拋諸腦後。

▲市長黃偉哲指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，已經接種二劑疫苗的人口比例，最高的目前為止是阿拉伯聯合大公國68％、以色列60％、英國52％、西班牙49%、加拿大48%、美國48％、德國45％、荷蘭43％；那至少接種過一劑的，像荷蘭有80%，立陶宛完整接種疫苗的人口比例是42.75%，斯洛伐克是33.73％，每一個國家都比我們高，我們現在已經到20％，20％不是接種完二劑的，是至少接種完一劑的有20％，但是這些國家16日單日確診數，阿拉伯聯合大公國是1500人、以色列830人、英國51949人，西班牙是31000人、加拿大是380人、美國是79000人， 而且美國是短短一週內從17000人變成79000人、德國是1500人、荷蘭是11000，立陶宛他們國家的總人口是279萬，他們有84個確診，他們捐2萬劑的疫苗給我們，斯洛伐克他們的總人口將近570幾萬人，他們有34個確診數，台灣人口是2300萬。所以說他們確診數的比例都比我們高。以立陶宛來看，立陶宛他們累積的確診數是27萬9000人，全國人口的10％都確診過，台灣累計至今的確診數17000人，斯洛伐克累積的確診數39萬2000人，所以即便疫苗覆蓋數高如阿拉伯聯合大公國或是像以色列，但他們的單日確診數還是一直創新高，荷蘭6月26日宣布全國解封不用戴口罩，結果荷蘭第一週解封從6月26-7月3日，從7月3日至9日是第二週，第一週確診數是8200個，第二週確診數就變成5萬多人，成長了五倍，最新的數字是單日11368人。

所以想要完全靠疫苗免除covid-19的感染，這樣的想法不正確的，唯一能做的就是即便打過疫苗也要做好防疫守則，戴口罩，勤洗手，保持社交距離，現在還要再加上打疫苗，這才「防疫四寶」。

▲市長黃偉哲指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南市在列管隔離的有13位，隔離就是和確診者有接觸，檢疫就是從國外回來的有381位，那做自主健康管理的196位，在隔離過程的人，還有在檢疫過程的人隨時可能陰轉陽，或是做PCR檢驗出來就是陽性，那馬上就有確診個案，台南雖然有21天的零確診，但我們一點都不能放鬆，隨時隨地都要密集的注意這些檢疫或隔離的人，因為法定是14天的隔離檢疫，但是有人是15天以後16天以後，甚至在20天以後才發病，這個就沒辦法，因為我們法令上沒辦法隔離檢疫那麼多天，那實際上的案例，在其他縣市大家已經看過了，有些人15、16、18、19、20天以後才發病的，才陰轉陽的，目前為止我們密切在注意這些隔離檢疫的。

黃偉哲強調，看起來7月26日降級或是微解封是可以期待的，看起來隧道前面已經有亮光了，但是怎麼樣確保這個亮光是出隧道，而不只是隧道裡面的燈光，那就要看自己，如果我們自己放鬆了防疫的規定的話，把口罩拿下來的話，隨意和人近距離接觸的話，那你看到可能就是眩光可能就是隧道裡的燈光，所以希望大家能夠在做自我的健康管理要非常的注意。
 

▲市長黃偉哲指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至7月17日，台南市65歲以上長者接種率 57.81％；50至64歲長者接種率10.66% ；50歲以上長者接種率30.89％，各接種站（東區復興國中、永康區永仁高中、白河區白河里活動中心、玉井區青果市場停車場）報到率皆在9成以上。

▲市長黃偉哲指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打35萬7080劑次，疫苗涵蓋率19.1％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說明，即使是阿拉伯聯合大公國、美國、英國、以色列等疫苗完整接種涵蓋率接近50％或達50％以上的國家，7月16日單日仍有百例至數萬例以上的確診個案，呼籲市民盡速接種疫苗以提升免疫力及保護力。

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