公司佛心挺接種！員工打首劑疫苗「發1千元獎勵金」　網友羨慕炸

▲原PO公司提供接種獎金給員工。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

COVID-19疫苗陸續抵台後，各縣市積極施打，拚疫苗覆蓋率，連公司都配合疫苗接種作業！一位女員工在臉書《爆廢公社》貼出公司公告，宣布若在8月31日前完成第一劑疫苗施打，就會發放1000元獎金，讓她很猶豫「你們打還是不打？」羨煞不少網友「這公司真好，就算公司沒補助，自己要花錢都會去打。」

仔細看看公告，只見主旨寫明「2021年8月底完成COVID-19疫苗接種之員工，將發放獎勵金」，說明部分強調「為配合我國COVID-19疫苗接種作業，提升群體保護力，鼓勵員工利用周末或其他時間接種國家進口之任何 廠牌疫苗接種（中國疫苗除外）」，若是在8月31日前完成第一劑疫苗接種的員工，公司會發放獎勵金1000元。

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▲公司宣布配合COVID-19疫苗接種作業。（圖／翻攝自爆廢公社）

這位女網友看到公告後，忍不住發文尋求其他人的意見，「打疫苗第一劑公司給1000塊，你們打還是不打？」並用hashtag補充「#開放18歲以上施打的第一天就已經報名了～」、「#但不知道打不打得到」。

貼文一出，許多網友都超羨慕，「反正早晚都要打的，還有錢拿為什麼不打」、「當然打……趁這一波有疫苗快打！公司也是用心良苦！不要再糾結品牌了」、「打啊！公司還給補助一千元，多好」、「別人公司都不會讓人失望的」、「哪一家公司福利那麼好！打疫苗還有獎金領」、「用獎勵的方式鼓勵員工打疫苗，這公司真的很用心在拼疫苗覆蓋率，不讚不行。」