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陳政聞認了帶家人入住牡丹灣villa　19秒電訪還原當天過程

▲▼屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（圖／翻攝陳政聞臉書）

▲▼屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（圖／翻攝陳政聞臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒；更有人踢爆其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，對此，陳政聞親自透過電話回應：「我帶著老婆女兒到牡丹villa 住宿沒有錯，因為是微解封第一天，但是我要澄清一下，所謂餐廳的群聚，我不是主辦人也不是群聚的場所用餐，並沒有違反相關防疫規定」。

屏東縣政府1999專線於14日接獲檢舉，指屏東縣頂級牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」微解封當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒情事，違反防疫規定，讓民眾很恐慌。

縣府接獲檢舉，派員稽查，以違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

▲群聚 。（圖／民眾提供，以下同）

▲牡丹灣villa餐廳群聚 。（圖／民眾提供）

屏東縣政府表示，目前已對「牡丹灣villa」開出一張告發單，而當時餐廳內有那些人參與群聚，仍要依據業者提供名單，和照片人物進行勾列比對確認，再對行為人開單告發，而在場的人士身分，牽涉個人隱私，不便透露。

據投訴者指出，這群政商旅程，該群人共有13名大人、4名孩童共訂了5間房。而陳政聞也向行政院報告，當天是與家人前去住宿，並未參與餐會，也未違反防疫規定。

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