「關島打疫苗」回台有人染疫嗎、露營區開不開？指揮中心給答案

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者彭懷玉／台北報導

疫情降溫，不過先前疫苗不足，許多民眾不想在台灣等疫苗施打，選擇到美國本地或是關島打疫苗，今（18日）就有記者詢問指揮中心，從關島打疫苗回台的民眾，是否有染疫的情況？對此，醫療應變組副組長羅一鈞說，目前並沒有從關島打疫苗回台確診的案例。

羅一鈞說，目前並沒有從關島打疫苗回台確診的案例。不過，前天公布美國的外籍人士，也是1、2月打過兩劑輝瑞疫苗後，仍確診染疫，這個案子因為CT值較高，無法定序為哪種病毒，若民眾出國打疫苗，仍要非常小心。

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▲武陵農場內附設露營區，比小木屋區訂房量多兩倍以上。（圖／武陵農場提供）

另外，13日起國內進入「微解封」放寬部分景區入內遊覽，由於各地景區分屬於各縣市政府管轄，開放與不開放沒有統一標準，記者詢問疫情指揮中心，「露營區各地開不開放，是依各地方來做嗎？」對此，副指揮官陳宗彥表示，露營區因為分屬在不同的管理機關，有些是由地方政府主管，有些是以所在位置而有所不同，不過休閒農場於13日率先開放，其內附設露營區，應該就是會同步優先開放，至於為什麼會有些開、有些地方還沒開，會再來了解狀況。

▲13日微解封，不過，尖石、霞客羅古道全部都關閉。（圖／翻攝臉書）

關島推廣疫苗觀光後，雄獅和鳳凰旅遊與長榮航空合作直飛包機，推出後反應熱烈，7月包機班次幾乎全部售罄，兩家業者趁勢再推新一波8月出發日預購，台灣記憶體大廠「威剛科技」今也搭乘長榮早上9點班機，於當地時間下午3點多抵達關島。指揮官陳時中提及，未來施打疫苗者會有疫苗護照或通行證，類似國際疫苗証明，讓雙邊認定關係。

▲桃園機場7/6關島包機首航。（圖／記者彭懷玉攝）