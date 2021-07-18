中部微解封後首起山難！登唐麻丹山迷路求救　警消急衝...他已脫困

▲消防局接獲通報派員前往救援。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

終於盼到微解封，不少民眾紛紛出遊，但就在宣布微解封的第一個周末，中部山區出現了第一起山難，16日一名山友攀登谷關七雄之一的唐麻丹山，疑因天色昏暗、遇上大雨，迷失了方向，利用手機最後電力向林務局麗陽工作站求救後旋即音訊全無，消防局獲報趕緊調派人力前往救援，所幸山友平安獲救且無身體不適，結束一場虛驚。

台中市消防局表示，16日下午近6時接獲林務局麗陽工作站通報，稱有民眾求救，在唐麻丹山岔路處迷路，旋即手機沒電，已請巡山員前往現場搜尋，請求消防局派員支援；消防局派遣谷關、和平分隊，出動2車4人，由谷關小隊長陳奕瑞帶隊前往。

消防人員於同日晚間6時50分抵達登山口，現場天色昏暗且下大雨，幸6時52分再接獲麗陽工作站去電，稱已連絡上該名山友，山友無身體不適情形，並已找到路自行脫困下山。

▲消防人員抵達登山口不久後，接獲山友已自行脫困通知。（圖／記者白珈陽翻攝）

和平警分局谷關派出所表示，適逢微解封首個周末，有民眾至谷關七雄登山健體，但人車並不多，民眾也都遵守防疫相關規定，未收到違規案件檢舉。警方呼籲，山區近日對流不穩定，易遇降雨，民眾欲登山須注意安全。

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