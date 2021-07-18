指揮中心未鬆口混打　游淑慧提3種組合關鍵：沒疫苗才是實情

▲國民黨籍台北市議員游淑慧。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國際間開始研究疫苗混打，但台灣目前尚未開放，使主張疫苗混打的台北市柯文哲17日酸說，台灣是不是要浪費3個月做臨床試驗、專家會議開會？若要吐槽的話，這次專家會議要確定有會議紀錄。台北市議員游淑慧18日表示，疫苗混打「非不為也，是不能也。」

「疫苗混打？非不為也，是不能也。不在有無魄力，而在有無疫苗。」游淑慧18日於臉書指出，柯文哲說現在只有先打莫德納再打AZ被證實效果不佳，其他組合都可以，但該言論其實是內行人故意說外行話，「一個吵架梗，菜就是不夠，怎麼要求多種料理法？生食都無夠，哪有通曝乾。」柯文哲其他組合的可行性和可能性，短期內都是零。

游淑慧提出3種混打順序，如果是先AZ再莫德納，那莫德納根本不夠，哪裡有得混打？莫德納總共只夠377.5萬人打，已經打掉265萬人，剩112萬人能打，但意願登記就超過400萬人，這些是第一劑的需要，一定優先於第二劑混打的提供。

游淑慧表示，若是先AZ再BNT（輝瑞），「BNT何時來、怎麼來都不知，哪裡有得混？」BNT因為之前行政體系的卡關，加上還要無謂的改標，可能要到9月才能到貨，而到貨量多少還未知。到貨疫苗也必須先給12至18歲的青少年先打，和沒打過一劑的中壯勞動力人口先打，什麼時候才能輪到給AZ混第二劑？七月前打AZ的200萬人，要他們繼續抱持希望等12、16週？

至於先BNT再莫德納，游淑慧說，「一個不夠，一個到貨狀況不明，天邊的混打組合，連討論都不必！」

游淑慧總結，莫德納太少、BNT未明，加上還有許多中壯勞動力人口連第一劑都還沒打，綜合以上三個考量，AZ混打的順位一定變成最後，而且3個月內可能性都極小。「做實驗只是拖時間藉口，沒疫苗可混才是實情，不把疫苗現實說清楚，只不斷炒作這個議題，會讓人民有錯誤期待，更會讓已該打二劑AZ的民眾，繼續苦苦期待和等待。」

最後，游淑慧提及，台北市議員羅智強已連續2天要求柯文哲，首都市長戰起來，台北市有預算、有人脈，真的要思考自購疫苗，「每天和陳時中一樣開記者會，感覺台灣有實權的政治人物都在噴口水大賽，人民真的很無奈。」