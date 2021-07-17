快訊／大雪山遊樂區湧500遊客！微解封首遇例假　人車回流4成

▲▼微解封首周末近500人湧進大雪山森林遊樂區，和平警方向遊客宣導防疫措施。（圖／和平警分局提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒，並適度鬆綁各森林遊樂區，和平警分局轄內大雪山國家森林遊樂區13日重新開放，大棟派出所員警會同東勢林區管理處人員17日加強沿線交通疏導、取締及宣導防疫，大雪山遊客中心表示，今天開園截至下午2點，已有491人入園，相較以往2000人的人數，遊客回流量已有4成。

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大雪山是中部地區賞鳥、登山勝地，前往大雪山國家森林遊樂區的中專1線，中專1線沿途道路彎曲、路幅狹窄，停車空間有限，遊客若任意路邊違規停車，易造成交通壅塞及發生交通事故，過去就傳出有遊客宿營、占用停車格夜宿停車場或搭帆布、野炊等情事，健行，為了防止遊客違規停車及提醒遊客遵守防疫措施，和平警方會同東勢林區管理處人員加強沿線交通疏導、取締及宣導防疫。

東勢林區管理處表示，一旦大雪山森林遊樂區人車達到上限時，會通報警察廣播電台發布消息，並在大棟派出所前設立明顯告示牌公告周知，提醒民眾提早規劃遊程。另外對於經常形成交通瓶頸的橫嶺山隧道口兩端，及鳶嘴山登山口附近路段，和平警分局也將規劃交通疏導及取締違規停車勤務，確保交通順暢。

大雪山遊客中心表示，目前疫情期間園內人數上限是1000人，從上午6點半開園至下午2點，已有491人入園，相較以往2000人的遊客數，已經有4成回流率，呼籲遊客還是要全程佩戴口罩，保持社交距離等防疫措施。

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