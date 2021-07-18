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見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

▲台北市大型疫苗接種站(花博爭豔館)上線首日，民眾前往施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心昨日公布疫苗覆蓋率已突破20%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

三級警戒以來，昨（17）日新增本土個案首度降到剩8例，指揮中心指揮官陳時中首度鬆口下週有望以緩坡式解除三級。久違的好消息讓前台大感染科醫師林氏璧超感動，不僅是本土確診數降至個位數，16日單日疫苗接種數超過28萬人次，涵蓋率20.40%，其中有一族群從初期接種率僅10多%，歷經緩打潮，不到2週時間衝到70.94%，讓他忍不住哭了。

指揮中心昨日公布最新疫苗接種數據，累積至16日為止覆蓋率已經突破20%，指揮官陳時中說這是一個里程碑「看到疫情控制的可能」。昨天單日接種達到28萬人次，涵蓋率為20.40%、劑次人口比20.93%，也創下3／22開打以來的單日新高。

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前台大感染科醫師林氏璧在昨晚的Podcast頻道中指出，看到單日新增8例本土「以為是自己眼花」，原以為會持續在20～30例徘徊，加上近日又出現北車地下街6人確診「感覺有點沒完沒了」，但看到昨日表現不錯讓人鬆了一口氣。此外，再加上疫苗注射人數創新高共打了28萬劑，其中有20萬劑為AZ疫苗，涵蓋率衝破20%，他開心地說，「真的是雙喜的一天」。

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫,圖為市府轉運站前。（圖／記者李毓康攝）

▲前台大感染科醫師哽咽地說「有看到光明的感覺」。（示意圖／記者李毓康攝）

林氏璧接著說，2週前看到疫苗打氣低迷還相當憂心，「我們停在前6類很久」，接著因打完AZ後猝死案件頻傳而出現緩打潮，導致65～74歲長者施打普及率僅10多%。但在短短不到2週時間，「65～74歲這族群很明顯動起來，從10%衝到70.94%，這什麼數字？真的打得太快了。」大家願意為自己健康接種，真的相當不容易，「打開電視、LINE群組這麼多亂七八糟的訊息充斥著，我真的覺得很感動。」說到這他忍不住哭了。

林氏璧哽咽地說，「有看到光明的感覺，回頭看這2個月，（國人）真的該幫自己拍拍手！」在沒有嚴峻封城、沒有停班、沒有嚴重罰則的情況下，台灣人靠著自律，將疫情控制下來接近清零已經非常棒，一路將疫苗涵蓋率往上提升，雖然期間歷經風風雨雨，政策遭批做得不好，但自己抱持正面態度，「可以感受到大家在崗位上都想努力做好該做的事。」

▲▼饒河街夜市,觀光夜市,三級警戒,防疫,小吃攤,攤位休息,人潮稀落。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣人靠著自律將疫情控制住了。（示意圖／記者周宸亘攝）

7/26究竟會怎麼樣？在昨日指揮中心記者會中，陳時中也首度鬆口說有希望。林氏璧指出，先前已開放餐廳內用，但各縣市首長態度謹慎，「降到二級各縣市首長是否比較願意放寬？會怎麼做，是接下來觀察重點。」他也斷言，降級非常有可能，但近幾日的確診數仍可能會起起伏伏，能降至個位數已經相當了不起。

林氏璧認為，近日可能仍有雙位數確診，但要做到精準匡列和疫調「讓星星之火不要燒起來！」他強調，抗疫是長期抗戰，國人千萬不能鬆懈，唯有持續努力，觀察至7/26才會知道下一步該怎麼走。

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