30公斤K他命塞香皂禮盒運台！台男泰國被逮　攔獲市價6千萬毒品

記者張君豪／台北報導

泰國警緝毒局與台灣刑事局國際刑警合作，7月16日在泰國曼谷逮捕一名台灣籍運毒集團成員，這名台灣人涉嫌將30公斤K他命毒品分裝在香皂禮盒內打算以航空貨運寄回台灣，這批K他命每公斤價格高達新台幣200萬元，該批攔獲的毒品價格市價超過新台幣6千萬元。

▲台刑事局國際刑警與泰國緝毒局共同查獲徐男在曼谷涉運30公斤K毒案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，跟據泰國緝毒局（Narcotics Suppression Bureau）日前接獲情資指出，在曼谷市中心一處民宅內疑似有台灣人從事販毒，泰國警方基於共同打擊販毒協議，依例通知台灣刑事局駐泰國聯絡官，雙方成立專案小組共同偵辦。





▲台刑事局國際刑警與泰國緝毒局共同查獲徐男在曼谷涉運30公斤K毒案件。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組多日跟監埋伏搜證，16日中午警方成員趕赴藏毒的民宅搜索，現場查獲約30公斤K他命，並逮捕一名涉嫌以香皂禮盒蒙混，打算把30公斤K他命毒品分裝寄回台灣的徐姓台灣籍男子（32歲）

根據台泰警方分工監控，發現徐姓男子曾多次到泰國曼谷著名的洽圖洽市場（chatuchak market）購買大量香皂禮盒，並取出禮盒內的香皂並將K他命分裝夾藏在禮盒內，準備以航空貨運方式寄回台灣。





▲台刑事局國際刑警與泰國緝毒局共同查獲徐男在曼谷涉運30公斤K毒案件。（圖／記者張君豪翻攝）

根據泰國警方調查，發現徐姓嫌犯先從台灣飛往柬埔寨，再從柬埔寨偷渡進入泰國，入境時間還不到1個月。徐姓嫌犯16日被泰國警方宣告依運毒罪嫌逮捕後當場認罪。

刑事局指出，目前全球新冠肺炎（COVID-19）疫情盛行導致貨運交通受阻，連帶K他命在台灣市價從原本每公斤新台幣90萬元左右，已經飆漲到每公斤200萬元新台幣、台泰警分認為台灣K他命價格飆漲應是運毒集團鋌而走險主因，至於幕後共犯、主嫌警方仍在深入追查。

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