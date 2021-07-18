去過必關店！　案15424足跡讓內湖人傻眼「到底多愛賣場」

▲內湖IKEA發現確診者足跡停業清消3日，今再度開門營業。（圖／記者李毓康攝）

記者張鈜閔／綜合報導

北市公布確診病例案15424足跡，幾乎都在賣場，只要他去過的地方都被迫「關門清消」，當地網友看完嚇說「他是賣場殺手嗎？凡走過必關門」。

昨日全台確診僅8例，三級警戒以來首次降到個位數，北市有1確診個案卻引發網友關注，北市日前公布案15424的疫調足跡，7月10日下午2時25分在好市多內湖店待20分鐘，隨即前往IKEA內湖店逛50分鐘，隔天11日再度前往IKEA內湖店逛40分鐘，12日到全聯內湖安康店待13分鐘，昨日最新公布的足跡則是10日出現在內湖康樂店，等於3天內逛了5間賣場。

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案15424去過的賣場都進行必店清消，臉書社團「我是東湖人」議論紛紛，有網友看到康樂店封店消息驚「早上才去完！」、「那個確診的是賣場殺手嗎？凡走過必關門...」、「我中午才去...」，也有網友猜測「專門去大賣場、超市？應該有特殊身份吧，業務、送貨之類的！」

▲全聯康樂店昨突宣布閉店2天，當地網友傻眼。（圖／翻攝自Facebook／我是東湖人）

北市副市長黃珊珊16日在防疫記者會上表示，該案這個案的父母親5月已確診，曾經在5月26至5月29日被居家隔離，並開始居家辦公；他父親居隔回到家、母親還在住院，而他要去醫院探視媽媽才被要求採檢而確診，之前並沒有任何症狀，Ct值29。

黃珊珊也表示，「所以我們會比較擔心他在IKEA內湖店待的時間比較長，內湖Costco則沒那麼久，主要是這兩場域一般消費者不特定多數人會出現的地方，請大家提高警覺。」

▼北市府公布確診者足跡，案15424足跡遍布內湖各賣場超市引發議。（圖／翻攝自Facebook／台北市政府臉書）