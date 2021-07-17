疫苗預約首日施打率達98%　王惠美籲：覆蓋率越高越快解封

▲▼彰化縣長王惠美視察疫苗施打站時表示，覆蓋率越高就越快解封。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣長王惠美17日分別前往花壇國小、南郭國小、東區衛生所等施打站關心疫苗施打情形，王惠美說，昨天上午首日預約的施打率達98%，今天的報到率同樣都非常高，再次呼籲有急需施打疫苗的民眾盡速上網或到四大超商、藥局、戶政事務所登記，解封與不解封很重要的一個評估標準是疫苗施打的覆蓋率，覆蓋率越高，就越容易回到正常的生活。

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王惠美表示，今天是公費疫苗預約平台第二輪預約開打的第2天，彰化縣預約人數有5萬多人，預估每天約萬人，縣府安排了178個接種站，有334場次，特別為了服務白天要上班的民眾，也加開夜診的服務有56診次。

王說，現在第三輪的預約也開始了，18歲以上，都可以上公費疫苗預約平台預約登記（https://1922.gov.tw/vas/），請盡速上網預約，縣府才能分配到疫苗幫民眾施打，如果不會上網或是沒辦法上網的人，可以攜帶健保卡到藥局、四大超商、或戶政事務所等處，都有疫苗預約服務，不論是第一劑或是第二劑，也都要上網預約才有疫苗，預約收到簡訊後，接著，再攜帶健保卡到預約接種地點施打疫苗。

她再次謝謝所有工作同仁，一個疫苗施打站往往都需要很多人的協助，包括一線的醫生、護士、志工等，還有警察秩序的維護、志工幫忙量體溫、以及動線管控等等，有很多志工朋友以及醫生、護士彼此的幫忙，感謝大家犧牲休息時間，一起守護鄉親的健康。

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