20人集體患「神秘腦疾」！　美駐維也納外交人員疑哈瓦那症候群

▲ 維也納是各國外交與間諜活動熱區。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）1月上任以來，已有多達20名派駐奧地利維也納的外交官及行政人員出現類似神秘腦部疾病「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）的症狀，美國正與奧地利當局攜手進行調查。

BBC報導，多名美國及加拿大駐維也納外交官指出，出現頭暈、失去平衡、喪失聽力、焦慮及他們所稱的「認知模糊」（cognitive fog）症狀，類似哈瓦那症候群。《紐約客》雜誌16日率先披露此事，後來得到美國國務院證實，宣稱正積極調查。根據《路透社》，奧地利外交部聲明指出，正與美國當局共同調查此事。

哈瓦那症候群於2016至2017年首度在古巴現蹤，至今未能得到解釋，據美國科學家說法，很可能由微波輻射引起。美國曾指責古巴進行進行「聲波攻擊」（Sonic Attack），古巴則堅決否認，導致二國關係緊張。2019年一項美國學術研究發現，患病的外交官出現「大腦異常」，但古巴駁斥這份報告。

維也納不僅是全球外交活動中心，冷戰時期也是有名的間諜活動熱點，美國等國家都有大量外交官派駐此地。儘管世界上多個地區都出現哈瓦那症候群病例，美國官員表示，維也納是全球繼哈瓦那後病例數最多的城市。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此前於6月宣布，將對其病因展開廣泛調查。

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