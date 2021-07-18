民主黨華府代表團3人「完全接種仍染疫」　波及副總統賀錦麗

▲美國副總統賀錦麗辦公室，針對此次染疫情況釋出回應。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國華府德州眾議院代表團中，3名已經完全接種的成員在本周末驗出陽性確診，目前已進行隔離。3人均為民主黨籍，而民主黨眾院核心小組指出，防疫依照美國疾病與預防中心（CDC）的指引為準，除非出現症狀，否則暫時不進行隔離。

綜合美媒報導，民主黨德州眾院核心小組17日發布聲明，指出3人驗出COVID-19陽性結果。第一位是在16日晚間確診，德州眾院代表團隨即通知核心小組，由核心小組進行快篩，並且全部結果為陰。

不過17日上午又新增2例陽性確診病例，與前一晚的1例個案均是已接種完2劑的民主黨籍成員，但個人身分並未外漏。核心小組表示根據CDC指引，已完全接種者疫苗者暴露在病毒環境中，若沒有症狀出現，便不需要採取額外的防疫措施。

核心小組主席透納（Chris Turner）在聲明中表示，一切依據CDC指引進行，「這明確地提醒我們COVID仍然在你我身邊，而且即便疫苗提供強大保護力，我們仍然必須採取必要的預防措施。」

代表團中部份成員本周已和民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）、民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）見過面，目前尚不清楚確診的3名成員中曾出席那些會議。

不過賀錦麗辦公室釋出的聲明中指出，賀錦麗本人及她已接種的員工，並未和確診者有過近距離接觸，因此並未暴露在病毒環境中，不需要進一步檢測或隔離。