電台曾獲神秘來電通知海地總統遇刺！CNN曝光對話：可怕的事發生了

▲海地總統摩依士遭暗殺的案情相當複雜。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在家中遇害，警方調查後發現其中牽扯多國、案情複雜，美國媒體CNN最近更尋獲一份影音檔，原來事發當晚有一名神秘男子致電當地電台指出，總統府上發生了一件恐怖的事；也有當地記者指出，他在當晚趕赴現場時，見到一名持槍男子正在講電話，因此記者懷疑，與電台聯繫的神秘人便是他當晚見到的人。

據CNN報導，海地電台Mega在總統被暗殺當晚，接獲一名自稱是「總統保鏢團隊中的翻譯」的神秘男子來電指出，「今晚發生了可怕的事，有人死了，但不是我們殺的」，不過電台卻不清楚這名男子的真實身份。然而在當地其他媒體就職的記者塞尼查（Malhaiko Senechal）卻在案發現場意外聽到這段對話，雙方口供對起來後，神秘人的真實身份似乎就有了端倪。

▲從早前被曝光的監視器畫面可見，海地總統遭暗殺當晚，有數名持槍男子曾在總統府外徘徊。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

塞尼查指出，他在7日凌晨接獲總統遭暗殺的消息後，便立刻與一名攝影記者騎車前往總統府一探究竟。沒想到2人抵達現場時，馬上就被2個頭戴盔帽的持槍男子喝住，不過記者以為他們是警方請來協助調查的人，便沒有多加理會。當記者靠近總統府後，他們見到越來越多的持槍男子，有些還穿著防彈背心，其中一人更直接坐在地上，用海地話講電話。

這名男子自稱是個翻譯，還告訴電話的另一方，他和其同夥曾試圖抓走摩依士。與此同時，Mega電台也承認，當天神秘男子確實有告訴電台，總統雇了一夥人來提供維安服務、保證總統的安全，但沒想到這組人馬卻早已奉令要將總統抓住。

這名男子補充，「可怕的事情發生了，我們沒料到會這樣，我們試圖從大門進入總統府，並將總統抓走，但沒想到總統的隨扈卻對我們開火，而我們為了自保，只好開火反擊，我什麼都沒做，我只是他們的一個翻譯。」

▲CNN提出疑問，為何海地總統遇刺後，其住宅外圍未被及時封鎖，記者也不見軍警的身影。（圖／路透）

聽到這裡，塞尼查立刻了解，他身邊的這些男子並不是警方的人，「我馬上就知道自己正處於危險之中，因為這些人是來暗殺總統的，如果他們能暗殺總統，那他們也能幹掉我」。塞尼查立刻打給編輯，而報社也認為塞尼查的猜測是正確的，於是塞尼查便在5分鐘後離開了。

CNN認為，這起暗殺疑點重重，因為塞尼查表示，當時他在接近總統府的路上沒有見到任何維安部隊，只有在返程見到數十名警察正往現場趕去，以至於他將殺手誤認為是警方。海地警方發言人目前尚未回應CNN的提問。

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