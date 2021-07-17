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確診壓回個位數「還要打疫苗？」　網指1關鍵酸爆：想要封城嗎

▲▼信義區週六人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲三級警戒以來，本土病例首見個位數。圖與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

5月19日至今，全台已經三級警戒59天了，經過兩個月的努力，今天總算降回個位數，而消息一出，也讓不少人振奮不已。在疫情最嚴重之際，許多民眾都跟著緊張了起來，急著搶疫苗打，現在稍微趨緩，就有網友好奇，「還有打疫苗的必要嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「確診個位數～還有打疫苗的必要嗎」為題丟出討論，提到各廠牌的疫苗或多或少都有強弱不一的副作用，且就算疫苗有通過EUA（緊急授權），程序仍未必有以往那麼嚴謹。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲多數網友認為疫苗還是要打。（圖／翻攝自PTT）

今天國內新增8例本土病例，是三級警戒以來首見個位數，原PO表示，現在疫情壓下去了，相對安全許多，這樣還要冒著風險打疫苗、承擔副作用嗎？應該很多人覺得疫苗覆蓋率高，自己就安全許多，如果之後清零數日，還有需要打嗎？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「你想要繼續活在隨時封城的生活，就不要打」、「解封就爆國外已經示範」、「你不開放外國遊客嗎」、「別的國家都有第二波，還是早點打一打」、「比較怕沒抓到的又爆發」、「你OK，我先打」、「好，那你不能打，讓給後面的」、「打啊，跟確診數有啥關聯」、「那你不戴口罩嗎」、「反正不戴口罩，被傳染的是你」。

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