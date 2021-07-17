確診掉至個位數「雙北僅+6」！陳時中：漸符合降級標準　1圖看分佈



記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（17）公布新增8例確診病例、1例死亡，是三級警戒以來，單日確診數首度掉到個位數，台北市單日確診僅有1例，新北市也只有5例，其中有4例是居隔陽性，指揮官陳時中表示，這是一件好事，但防疫還是不能鬆懈，《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。

個案分布以新北市5例為最多，其次為臺北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。





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▲0717本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因其他原因就醫並採檢，採檢時無症狀，當日檢驗結果為陽性並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。

▲0717全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14,148位確診個案中，已有12,207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

全台今年已累計 14,055 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,679 人

台北市 4,716 人

基隆市 307 人

桃竹苗

桃園市 728 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 200 人

南投縣 37 人

彰化縣 266 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 97 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人