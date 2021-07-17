確診掉至個位數「雙北僅+6」！陳時中：漸符合降級標準　1圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導
指揮中心今（17）公布新增8例確診病例、1例死亡，是三級警戒以來，單日確診數首度掉到個位數，台北市單日確診僅有1例，新北市也只有5例，其中有4例是居隔陽性，指揮官陳時中表示，這是一件好事，但防疫還是不能鬆懈，《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。
個案分布以新北市5例為最多，其次為臺北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。
▲0717本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。
指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因其他原因就醫並採檢，採檢時無症狀，當日檢驗結果為陽性並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。
▲0717全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14,148位確診個案中，已有12,207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。
全台今年已累計 14,055 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,679 人
台北市 4,716 人
基隆市 307 人
桃竹苗
桃園市 728 人
新竹市 39 人
新竹縣 109 人
苗栗縣 548 人
中彰投
台中市 200 人
南投縣 37 人
彰化縣 266 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 97 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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