快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增167例本土個案，以新北市65例最多，其次為北市50例，並新增18例死亡。台北市政府16日下午3時30分召開防疫記者會，針對專家建議2.5級過渡版，台北市長柯文哲表示，再給北市一個月時間，北市要清零是有可能的。

台北市政府16日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對西園醫院疫苗風波、台北市議員苗博雅稱「全台陪雙北坐牢」爭議、長者接種疫苗等問題做回應。

關於專家建議，疫情警戒由3級降到2級前，建議有過渡2.5版措施，完成老人疫苗接種，並用一、兩週觀察人流移動，如未造成更多小型群聚感染，才可降到2級警戒。對此，柯文哲表示，自己專業概念是，如果北市從現在起，大概每週降一半確診數，很快數量會降到相當低，「就算沒有疫苗，再給我們一個月時間，應該夠，北市要清零是做得到的。」

柯文哲指出，但比較麻煩的是「同島一命」，若其他縣市有潛伏確診者，還是沒有辦法，北市12行政區裡有5個行政區從6月13日起沒有案例，表示精準追殺有用，一段時間之後，北市潛伏感染源可一個個挑出來殲滅掉。

柯文哲表示，但問題是如果從外縣市來的，例如一個獅子王可以造成很多感染，所以真的是同島一命，「這問題我想很久，不過我想還有一個月的時間，先用幾週時間把北市清零，清零後全台怎麼做，真的不是北市問題，也不是雙北問題，是全台要一起想的問題。」

指揮中心16日表示，新增167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今6月1日至6月15日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。