他轟「柯文哲1個月清零跳票」　數據曝光！鄉民驚：苗博雅根本先知

▲柯文哲上個月16日喊出「1個月清零！」（圖／北市府提供）



網搜小組／劉維榛報導

今（16）日本土增29例與4死，其中北市占14例、新北11例。不過一名鄉民在PTT卻氣憤爆卦，指控「柯文哲一個月清零跳票」，文章曝光後，引發兩派網友戰翻，有人狂噓「先搞清楚，不是3+11，台灣會有疫情嗎？」而另一票人直言「苗博雅根本先知」。

一名網友在PTT貼出6月16日的新聞，內容是《柯文哲信心喊話「北市清零」：再給我一個月的時間》，原PO接著附上逐字稿，並痛批柯P跳票，「7/16了，柯文哲你的北市就算沒疫苗，一個月清零呢？」

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時間回到6月16日，當天確診數為167例與18死，其中北市占了50例，新北則有65例，而當時有專家建議，疫情警戒由3級降到2級前，建議有過渡2.5版措施，完成老人疫苗接種，並用一、兩週觀察人流移動，如未造成更多小型群聚感染，才可降到2級警戒。

當天北市防疫記者會上，柯文哲給予回應，自己專業概念是，如果北市從現在起，大概每週降一半確診數，很快數量會降到相當低，「就算沒有疫苗，再給我們一個月時間，應該夠，北市要清零是做得到的。」

柯文哲也指出，但比較麻煩的是「同島一命」，若其他縣市有潛伏確診者，還是沒有辦法，北市12行政區裡有5個行政區從6月13日起沒有案例，表示精準追殺有用，一段時間之後，北市潛伏感染源可一個個挑出來殲滅掉。

最後，柯文哲表示，但問題是如果從外縣市來的，例如一個獅子王可以造成很多感染，所以真的是同島一命，「這問題我想很久，不過我想還有一個月的時間，先用幾週時間把北市清零，清零後全台怎麼做，真的不是北市問題，也不是雙北問題，是全台要一起想的問題。」

▲原文逐字稿曝光！（圖／翻攝PTT）



如今1個月過去，鄉民查看「清零」成績單後，紛紛在底下議論「嘴啥小，都桃園新北跑來的，阿北防疫超強」、「跳票要怪你各位到處跑啊」、「阿北一定又被設局了啦」、「發錢帶風向，政治文發錢bye」、「別想清零了，眾盼清零」、「怎不說三級一延再延」、「想黑阿北嗎，都是3+11的錯好嗎」、「沒疫苗，做什麼都很難」、「嘴巴說說而已，又沒白紙黑字」。

事實上，台北市議員苗博雅6月因一句「全台縣市陪雙北坐牢」失言風波，引發全民怒火，如今有鄉民直言，「苗博雅根本先知」、「 你柯文哲做不到放什麼大話，務實？」、「這老頭就是管不住自己那張嘴」、「說大話做不到，不能酸？還要牽扯其他人」、「這說明做人不要太膨脹」。

▼網友兩派戰爆！（圖／翻攝PTT）

