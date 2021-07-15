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外媒指拜登想與習近平建熱線　趙立堅：已有元首、國防等多條熱線

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲拜登擔任美國副總統時，曾與習近平在白宮會面。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據外媒報導，拜登政府近期正考慮是否要與北京建立類似美蘇冷戰時期「紅色電話」的熱線，讓總統拜登能與大陸國家主席習近平快速溝通。對此，大陸外交部發言人趙立堅15日表示，中美之間已經建有「元首熱線」多年。

趙立堅在例行記者會上指出，據他所知，中美之間已經建有元首、外交、國防等多條熱線，多年來一直發揮著重要作用。

CNN引述拜登政府消息人士說法指出，拜登政府目前在考慮是否要和北京建立類似紅色電話的熱線，總統拜登和其他國安團隊的高階成員可以透過此電話，向大陸國家主席習近平或他身邊的人發送加密訊息，例如共享緊急軍事行動消息，以及警告網路駭客攻擊。

▼大陸外交部發言人趙立堅。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

消息人士透露，目前這項計畫還在萌芽階段，尚未向北京正式提出，拜登政府想藉此快速溝通工具，減少美中爆發衝突的風險。

報導提到，與北京建立熱線的想法萌芽於歐巴馬政府時期，但直到川普政府執政最後一年，這個概念才被編入一份機密的國家安全備忘錄。

報導還指出，白宮國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）年初談及美國與兩岸的關係時曾表示，「我們確實有一條熱線，這是眾所皆知的，我們用過幾次，但都只是電話鈴聲不斷在一個小房間響了幾個小時。」

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