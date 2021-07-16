陸國安七部門進駐滴滴　展開網路安全審查

▲大陸叫車平台滴滴出行北京總部—滴滴大廈。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸叫車龍頭「滴滴出行」App遭下架後，國安部門對滴滴出行的審查有新動作。據網信辦最新訊息，7月16日，大陸國家網信辦會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等7部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，展開網絡安全審查。

在此之前，有4.93億全球用戶的大陸網約叫車平台「滴滴出行」，上月底低調赴美上市後，於4日晚間爆出震撼彈，因涉嫌違法蒐集使用者個資，被大陸國家網信辦「下架」，並暫停司機、消費者的新用戶註冊。

▲現在網路的發達雖帶來了許多便利，但也產生很多資安問題。（圖／路透）

隨後，大陸官方三度出手，先是6日發布《關於從嚴打擊證券違法活動意見》要求完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法規，加強對中概股的監管。

7日，大陸市場監管總局公告，對包含阿里巴巴、滴滴在內的22起網路領域案件立案調查，經查，這些案件均違反「反壟斷法」，構成違法實施經營者集中，對涉案企業分別處以人民幣50萬元（約新台幣215萬元）罰款。

9日，大陸國家網信辦再次宣布，滴滴母公司「北京小桔科技有限公司」旗下的25款App也涉及嚴重違法違規收集使用個人訊息，必須下架。

對於遭監管機構盯上，滴滴出行聲明，「公司預計App下架可能會造成該公司在中國的收入產生不利的影響。不過，已下載滴滴 App 的用戶仍可以正常使用，乘客和司機的接單不受影響。」

滴滴還於官方微博發文稱，誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標準，深入排查、認真整改存在的所有問題，切實保障廣大用戶個人訊息安全。​​​

雖目前大陸官方未公開滴滴出行，涉嫌違法蒐集使用者個資的具體事證，以及相關懲處辦法，但16日大動作公告，包括國安在內的七部門聯合進駐，展開網路安全審查，已引起各界高度關注。

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