烟花最快今晚生成！　強度「衝中颱以上」關鍵大轉彎貼台

▲烟花颱風最快今晚生成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，最快今晚生成第6號颱風烟花。氣象局指出，該熱帶低壓未來發展好，強度有機會達中颱以上等級，將以西北再轉偏西方向前進，預計21-22日最接近台灣，但是否直接影響台灣，路徑仍有些分歧，將是後續觀察重點。

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▲準烟花強度有機會達中颱以上，未來路徑變動度仍大。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均表示，該熱帶低壓未來路徑會先往西北再以偏西方向前進，強度有機會發展到中颱以上接近台灣，19-20日開始轉彎的時候為是關鍵時間點，路徑變動度很大，目前預期以偏北海面通過，21-22日最接近台灣。

至於未來一周天氣，大致上為夏季天氣型態，今天午後雷陣雨降雨熱區為中南部及其他山區，雨勢有可能延續到晚上。19日以前降雨以午後雷陣雨為主，其中，中南部、其他山區會有局部大雨發生機會。

20-23日環境偏東風為主，東半部、南部會有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨。另外，20日開始熱帶系統影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生機率。

南海熱帶擾動目前沒有很明顯發展，未來將往西北移動，對台灣天氣沒有直接影響，不過，20日開始水氣北上，南部有局部降雨。