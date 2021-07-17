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陳建仁「高端個別解盲」4爭議　專家點出2大瑕疵

▲▼陳建仁媒體茶敘。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

記者葉國吏／綜合報導　

前副總統陳建仁15日深夜透過臉書澄清，台大醫院通知他跟太太打到的是安慰劑，引起討論。台北市議員王鴻薇質疑陳建仁如何可以提前解盲？對此高端說明是個別解盲。有股市分析師認為，高端疫苗二期臨床試驗有2大瑕疵。

而前副總統陳建仁也公布自己打到高端新冠疫苗臨床試驗的安慰劑，引起各界質疑，原本在今年10月、11月才能進行全體解盲，為何會提前知道結果，對此，高端於今（16）日發聲明指出，公司考量民眾顧慮，新增延伸性測驗，參加測驗者將可提前解盲，若為安慰劑組可加打2劑高端疫苗，陳建仁也表態願意繼續打高端疫苗。

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▲▼台北市小英之友會「熱情英友 熱血相挺」 記者會12/28假血液基金會南海捐血室舉行，前副總統陳建仁蒞會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）

根據《聯合報》報導，陳建仁這次在國產疫苗的風波有4項爭議，1、解盲前屢次公開高調背書，缺乏科學依據。2、陳建仁稱試驗沒有任何副作用，結果打的是安慰劑。3、陳建仁遭質疑特權解盲，隔天高端就說可以個別解盲。4、食藥署未能說明何時核准高端延伸性試驗。

另外根據《中國時報》報導，有股票分析師點出高端疫苗二期臨床試驗2大瑕疵，第一，找前副總統、又有醫學背景的人當受試者，實驗居心和在？懷疑有過度考量政治權謀，反而打亂科學試驗本質。第二，受試者都會被告知實驗風險且領有豐厚的補償金，不該以疫情當前理由而提前解盲。以高端立場，遇到本土疫情生溫，反而是最能反映臨床試驗的真實性。

 
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