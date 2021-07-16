網紅奶茶「長沙-杭州」代購亂象　隔夜價飆260元一杯

▲大陸茶顏悅色網紅奶茶代購，消費者在社交平台上曬單。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

大陸「茶顏悅色」網紅奶茶近年爆紅，多次創下「排隊幾小時、只為一杯茶」、前方排隊破萬人的紀錄，現在甚至爆出「跨省代購」亂象。據報導，在杭州，多個代購商於社交平台流竄，他們透過鐵路實現奶茶直送，吸引消費者喝茶打卡，連「隔夜奶」都有人要，奶茶價格最高炒到快60元人民幣（約合新台幣260元）一杯。

據杭州吃貨社群裡的粉絲爆料，這些代購商大多用相似的頭像、姓名，在社交平台上發布預定訊息（包括代購的品類價格和限定數量），由於市場需求大，通常提前一天就會開始統計。

▲陸媒揭露網紅奶茶代購現象。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導稱，這些奶茶都是搭乘高鐵，從長沙到杭州直送，有時候代購商還會因為「買得太多」，被火車站人員拒絕上車，導致延誤。因此，有些消費者只能拿到「隔夜」奶，但如果「前一天的訂單沒那麼多，當天上午下單也能當天喝到。」

從事代購的業者透露，一開始市場需求火爆，從6月27日到7月6日間，代購價格11天內漲了3次，以熱門款「鳳棲綠桂」為例，一開始這杯奶茶的代購價格是32元（人民幣，下同），門市價為12元，到了7月13日，這杯奶茶價格要42元，還有其他高價款的，價格最高曾炒到60元一杯，代購數量之多，導致「杭州人在長沙都出名了。」

除了杭州之外，還有代購商誇口，可以從長沙代購，配送至火車線路沿途的高鐵站，目的地有上海、杭州、南昌、廣州、深圳等，甚至有代購稱全國可送，代購費起步價600元，一箱可以裝20杯。

▲網紅奶茶代購平台貼出預定資訊，由於後期同業加入競爭激烈，還以優惠價吸引客人。（圖／翻攝錢江晚報）

對於市場亂象，茶顏悅色官方微博發文表示，公司不支持任何代購行為，希望代購者停止這種行為，也呼籲消費者不要代購奶茶。

事實上，茶顏悅色在賣出奶茶時，都會提醒消費者出杯超過半小時會影響口感，或貼上標籤，但綜合陸媒報導來看，代購業者買到的奶茶，至少需要半天以上時間，才能送到消費者手中，有些甚至隔夜，且從包裝來看，雖然使用泡沫箱加冰袋密封保溫，但有些奶茶打開後，泡沫已經消融，或者容量僅剩下一半，可能存在食品安全風險。

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