菸民人數超3億　中國將推動全國性「控煙」立法

▲大陸將啟動全國性的控制菸害防治立法。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在中國大陸的菸民注意了！據大陸國家衛健委16日，在記者會上的最新表態，有鑑於控煙行動是整個「健康中國」行動中，干預健康影響因素的一個重要行動，官方將積極的推動國家層面的立法。

大陸國家衛健委規劃司司長毛群安表示，在此之前，北京、上海、深圳、西安很多城市都已經實施了公共場所控煙的條例，我們也在積極的推動國家層面的立法，同時也要求各個地方結合地方的實際情況出台控煙的法律法規。

他指出，煙草對健康有影響，這是全世界的共識。而在中國大陸，毛群安說，草的危害仍然是一個不容忽視的問題，通過立法保障公共場所、室內的工作環境，包括我們的公共交通工具上，形成禁煙的環境，這是保護公眾健康一個非常重要的舉措。

毛群安列舉，在控煙行動中，提出要在全國創建無菸的黨政機關、無菸的醫院、無菸的學校。但在具體實行層面，他也坦言，「從國家層面來說，推進立法、實施公共場所控煙還是一個艱鉅的任務。」

據大陸國家衛健委和世衛組織駐華代表處，日前共同發布的《中國吸煙危害健康報告2020》顯示，目前中國大陸吸煙人數超過3億，15歲及以上人群吸煙率為26.6%，其中男性吸煙率高達50.5%。

報告疾呼，中國大陸每年100多萬人因煙草失去生命，如果不採取有效行動，預計到2030年將增至每年200萬人，到2050年增至每年300萬人。

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