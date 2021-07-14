8年級老闆超有愛！快發不出薪水...送4千個豪華日式便當挺醫護

▲8年級丼飯店小豪老闆看見第一線醫護人員不眠不休抗疫作戰，送4千個生魚片便當到數家醫院。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

嚴峻疫情下，8年級前段班日式丼飯店小豪老闆看見醫護不求回報付出，決定發起「疫起挺醫護」送便當方式感謝醫護。迄今已送出4千個價值200~400元不等的日式便當到台大等多家醫院，他期望能用行動支持台灣第一線真正為社會奮戰的人，挺過疫情。

「疫情這麼嚴峻，我想了很久到底可以做些什麼？」小豪老闆接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，他本來有6家日式料理店，因疫情衝擊，僅剩下2家。對此，他認為自己都已經因為疫情受到打擊，那站在第一線醫護人員應該更辛苦吧！

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▼八年級老闆送4000個生魚片便當給醫護。（圖／記者黃宥寧翻攝）

於是小豪老闆靈機一動，決定規劃「疫起挺醫護」活動，透過臉書號召想捐助抗疫便當的人，再由他搭配便當菜色且親自開車送便當到各大醫院，希望第一線醫護能感到社會各界給予他們的溫暖與支持。

▼每天送給醫護的便當都是由老闆用心搭配，食材相當新鮮一點都不馬虎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

小豪老闆表示，因為夏天所以特別選擇清爽菜色搭配成便當，讓醫護人員吃到時可以消暑氣更帶來精神，目前他更將北部醫院幾乎都送過一遍，台大醫院、振興醫院、榮總醫院等多家醫院，累積已送出4千個。

「對於我們來說每一組客人都像家人一樣重要」進一步訪問，才知道原來擁有成熟思想的小豪老闆，竟是8年級前段班！他娓娓道來創業經過，因為喜歡美食，從20歲開始在夜市擺路邊攤，一步一腳印累積經驗，直到23歲擁有屬於自己的第一家店面，也因用料新鮮CP值高，很快的就受到死忠消費者青睞。

▼小豪親自開車送便當給醫護人員。（圖／記者黃宥寧翻攝）

小豪說，5月中旬疫情爆發後，許多已經備好的食材因不能內用只能報廢，沒想到接下來就是雙北進入三級警戒，人潮比過去銳減許多，收入更腰斬，剛開始的他內心其實有一度相當不知所措，甚至也陷入從來沒有過的低潮，所幸在員工們集思廣益下推出外帶便當，勉強還能發薪水給員工。

豪邁的他最後向記者說「做就對了」，他也認為這一場疫情仗似乎快看到盡頭了，以後只要回想起這段特別送餐經驗，心裡就會有更大力量推著他繼續往前。

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