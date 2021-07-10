▲力挺醫護和果農，鄭寶清送水蜜桃到國軍桃園總醫院。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

力挺醫護和果農，前桃園立委鄭寶清10日親自送數十盒水蜜桃，到國軍桃園總醫院，由院長林致穎、軍醫局副局長蔡建松代表受贈。鄭寶清表示，疫情嚴峻，醫護人員正與病毒辛苦抗戰，正值產季的桃園復興區水蜜桃果農，也因疫情衝擊面臨難關，希望藉此舉拋磚引玉，籲請民眾響應「挺醫護、助農民」。

國軍桃園總醫院群聚案持續延燒，自6月26日起全院暫停門急診。鄭寶清為了替醫護人員加油打氣，親自到復興鄉購買拉拉山水蜜桃後，今日與中壢里長吳正吉一同送到國軍桃園總醫院。鄭寶清指出，國軍桃園總醫院的醫護人員正與病毒辛苦抗戰，此刻更需要我們成為堅強後盾，給予關懷支持。

國軍桃園總醫院院長林致穎偕蔡建松出面接受捐贈，感謝鄭寶清的愛心與體諒。他表示，做好防疫是醫護人員應盡的職責，一定會盡力做好，保障民眾健康、安全的環境，希望各界給予支持鼓勵。鄭寶清也透露，選擇捐贈拉拉山水蜜桃，是希望同時力挺桃園果農，因為7月正是拉拉山水蜜桃的盛產期，但受到疫情影響，今年不但實體展售、市集通通停辦，山區遊客也大幅減少，造成許多果農生計困難。他說身為在地人，希望能盡微薄之力，幫助桃園農民度過難關，也藉機拋磚引玉，鼓勵民眾一起響應支持。

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