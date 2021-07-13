滷味攤挺醫護打7折　沒想到員工這樣神操作...老闆被罵翻道歉

▲北港鎮一家滷味攤因有感於第一線防疫辛勞，在臉書及店面公告，推出防疫人員優惠方案，卻因員工拒絕診所醫護使用優惠遭砲轟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港一家滷味攤原善意想回饋第一線防疫人員辛勞，推出醫護人員、消防員、防疫救護人員可享七折優惠方案。一名診所護理員日前前往購買，出示醫院工作證後，卻遭滷味攤人員指正其並非第一線人員，讓這名護理員尷尬，事後護理員的友人將此事ＰＯ網，引起網友力挺，轟滷味攤美意變惡意！業者緊急道歉。

北港鎮一家滷味攤因有感於第一線防疫辛勞，在臉書及店面公告，推出防疫人員優惠方案，「做您的防疫後盾，醫護人員、消防員、救護人員、防疫人員出示工作證即享受七折優惠，感謝有你們為台灣把關」；公告一出後，受到當地民眾讚許及顧客好評。

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而卻在日前有一名護理人員前往購買，於結帳時出示醫院工作證，遭到店員質疑「在診所工作並非第一線人員、如果是那種小診所就不能用（不可享受折扣）」，當場令這名護理人員超尷尬，尤其當時旁邊有其他客人在等候，感覺遭行注目禮，讓這名護理員在付完原價後拿了餐點便趕緊離開。

▲護理員的友人不滿，將此事也公布於臉書地方社團《北港在地生活》，引起網友紛紛挺護理員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事後護理員的友人不滿，將此事也公布於臉書地方社團《北港在地生活》，引起網友紛紛挺護理員，留言「店家公告明明沒限定什麼醫院」「這優惠是不是在騙人上門消費的花招......」，有網友指公告明明只說醫護人員即可，若要限定哪家醫院才有優惠，也應明示，但也有網友支持店家的作為，希望不要太過苛責，畢竟在生意難做，提出優惠也是好意。

面對網友炮轟，業者趕緊出面道歉，上網留言解釋並表歉意，強調只要是第一線防疫人員醫護消防都可以優惠，沒有限定醫療單位，是員工訓練不足，感到非常抱歉。而貼文者在業者出面道歉後也將文章刪除。

▲面對網友炮轟，業者趕緊出面道歉，上網留言解釋並表歉意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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