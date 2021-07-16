AZ＋莫德納保護力增！重症醫「4大QA」籲：支持高風險醫護混打

▲瑞典研究顯示，混打AZ及莫德納疫苗，中和抗體可升到20倍。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／綜合報導

國內「混打AZ+莫德納」疫苗呼聲高，而瑞典在NEJM發表最新小型的AZ混打莫德納研究，中和抗體方面，相較於兩劑都打AZ，混莫德納組可升到20倍。對此，有醫師在臉書疾呼，「支持高風險醫護防疫人員混打面對Delta病毒」，雖可等台大醫院的研究資料，但這2個月的等待期研究結果應差不多，「多等兩個月的意義是…」。

針對瑞典混打研究，台大前感染科主治醫師林氏璧指出，「88個醫護人員，間隔9至12週打第二劑，37人是AZ/AZ組，51人是AZ/莫德納組。在第二劑之後7~10天還有30天各抽血檢測抗體。」結果顯示，中和抗體方面，AZ第二劑後僅升到2倍，而混莫德納組可升到20倍，相差10倍，「這和英國AZ混BNT那篇結果吻合。」

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▲醫師也呼籲，支持高風險醫護或防疫人員可混打疫苗。（圖／路透社）

胸腔重症科醫師蘇一峰則在臉書貼文呼籲，「支持高風險醫護防疫人員混打面對Delta病毒」。他認為，可以等台大醫院的研究資料，但要等上1、2個月，出來研究結果應該也會差不多，那「多等2個月意義是......」。

另外，對於混打有不少網友提出質疑，蘇一峰也整理4大QA回應。有人指出「抗體濃度高並不代表保護力」，他表示，抗體濃度高，間接等於保護力高，「不然抗體高等於什麼？」還有人說瑞典的研究僅88人太少，醫師也說明，獨立研究百人就已經是極限，短時間內要期盼可看到上千、上萬人的研究不太可能，且台大本土研究也應是百人。

至於混打是否會有副作用更強的問題，蘇一峰則說，國外幾百人的混打研究並未看到大的副作用，要出大問題的機會應該很低，如果真的害怕會出狀況，建議想打的人簽切結書即可。