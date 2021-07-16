民進黨團要求凍漲7月夏月電價　「希望行政院感受到人民請求」

▲民進黨團召開「夏月電價續凍，防疫民生兼顧」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月26日，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳16日表示，由於目前仍處於三級警戒期間，民進黨團正式要求凍漲7月夏季電價，希望能夠獲得行政院的同意。

民進黨團16日上午召開「夏月電價續凍，防疫民生兼顧」線上記者會，劉世芳表示，台灣的夏天非常炎熱，且目前全國仍處於三級警戒的狀況，如果政府能夠比照6月凍漲夏月電價，對於疫情舒緩、宅在家的朋友都會有所幫助，因此站在民意代表的立場，仍然呼籲行政院能夠感受到人民對夏月電價凍漲的請求。

黨團書記長羅致政指出，全過三級警戒延長到7月26日，政府希望民眾不要出門，所以待在家的時間一定會增加，電的需求、電費增加是必然的結果，為了兼顧民眾的民生需求，民進黨團呼籲7月繼續不採計夏月電價，一方面減少民眾負擔，一方面也讓民眾待在家時心情和緩、配合政府防疫措施。

羅致政也說，民進黨團提出公開呼籲，也希望行政部門盡快善意回應，不要讓民眾在防疫期間增加更多民生負擔，希望在最後時刻讓防疫更有效果，順利警戒降級讓民眾回到生活的正常。

羅致政呼籲，雖然民進黨團主張凍漲夏月電價，但也希望民眾盡量節約用電，畢竟全民拚命用電也會造成供電壓力，因此一方面希望政府凍漲夏月電價，一方面也呼籲民眾節約用電，才能創造多贏的局面。

這場線上記者會包括幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬等人出席。

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