2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

▲香港民眾排隊施打復必泰（BNT）疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港大學公共衛生學院最新研究發現，接種2劑BNT（復必泰）疫苗者，平均抗體水準較接種2劑科興疫苗者高約9倍。只打1劑BNT疫苗的平均抗體水準也高出接種2劑科興疫苗者逾80%。參與研究的專家高本恩（Benjamin John Cowling）表示，「如要減低感染風險保護身邊人，宜選復必泰，讓無打針者受群體免疫保護。」

▲大陸科興疫苗。（圖／路透）

《明報》報導，港大公共衛生學院招募了1442名醫護跟進新冠病毒抗體情況，初步完成了93名新冠疫苗接種者的分析，當中63人打復必泰，30人打科興，他們年齡介乎26歲至65歲。

研究結果指出，在抗體阻止病毒感染細胞的能力上，打1劑BNT的抗體水準已明顯上升，打完2劑再升；接種1劑科興疫苗後，抗體水準很低，兩劑後抗體水準仍明顯低於BNT。

高本恩接受《明報》專訪時表示，據學院早前研究，確診者平均抗體水準有80至160，即打2劑BNT後抗體水準較自然感染高約七成至2.4倍；而打兩劑科興後抗體仍屬低水準。

另一項研究結果顯示，BNT接種者血清稀釋113倍仍有效阻止90%細胞感染，科興接種者的相關數值則為8.4，12名科興接種者中有4人的血清未能有效阻止90%細胞感染。

高本恩指出，兩款疫苗均有實證可預防感染新冠病毒後併發重症，但如目標是減低感染風險保護身邊人，宜選復必泰，讓無打針者仍可受群體免疫的保護。