台科大建築系紐約奪15獎　「光合作用保護殼」獲金獎殊榮

今年舉辦屆滿100周年的「紐約藝術指導協會年度獎（New York Art Directors Club Annual Awards）」，不僅是全球廣告與設計界公認最具代表性的專業設計獎項，也是世界各地學生踴躍參賽的設計獎，並是教育部所獎勵的第一等的重要設計競賽。

這次共有2200多件作品角逐2021年學生獎，最後選出192件得獎作品，台灣科技大學最後以15件作品獲獎，拿下1金、5銅、9優異獎，作品跨建築、產品與視傳三大領域。

其中，又以奪下金獎、由台科大建築系副教授陳彥廷指導、建築系學生孫筱瑜和陳建勳所設計的建築裝置「光合作用保護殼（Photosynthesis Protective Shell）」，最受各界注目。

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▲台科大建築系學生孫筱瑜（左）和陳建勳（右）的作品獲金獎肯定。



「光合作用保護殼」的設計概念源自，有感於近年因溫室效應的關係，臭氧層破洞導致紫外線輻射增加，尤其位於赤道南北緯度30度之間的國家及區域影響特別顯著。因此，該裝置以澳洲 Queensland 的 Schuster Park 為基地，設計以滿足居民戶外休閒又兼具抗紫外線的遮蔽空間，並採用太陽能及綠螢光蛋白吸收紫外線的模組裝置，依紫外線指數強度增減該裝置會如仿生的花朵具開闔的作用，紫外光線強時變為涼亭遮蔽，夜晚紫外線弱時變成會自然發光的裝置藝術。

結合綠螢光蛋白的自動化設計

「光合作用保護殼」結合綠螢光蛋白可偵測紫外線輻射，白天自動吸收保護，夜晚轉化成燈光能量，最後以自動化設計的概念，獲紐約 ADC 藝術指導協會 2021 年學生金獎肯定。

圖文來源：台灣科技大學建築系孫筱瑜、陳建勳提供

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