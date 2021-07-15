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97萬劑AZ已下艙！陳時中謝日本對台情意　贈3批疫苗估360萬人打得到

▲▼陳時中親迎第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗，舉牌與日本航空合照感謝日本。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中親赴機場迎接日本贈台97萬劑AZ疫苗班機。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

日本贈台灣第三批AZ疫苗共97萬劑，已經於今（15日）下午13:45抵達桃園機場，指揮中心指揮官陳時中也難得沒有出席下午疫情記者會，親赴桃機接機。97萬劑疫苗於下午14:10完成下艙作業，陳時中也在機坪表示，感謝日本對台灣情意，目前日本送台灣的疫苗總數已有334萬劑，預估有360萬人民能打得到。

▲▼日本贈97萬劑AZ疫苗抵台。（圖／記者黃克翔攝）

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▲日本贈台97萬劑AZ疫苗抵桃園機場並完成下艙作業。（圖／記者黃克翔攝）

陳時中在下午13:50左右抵達機坪，與相關人員持感謝日本看板和日本航空班機合照後，即全程緊盯疫苗下艙作業。待疫苗完成下艙後，陳時中在機坪發言表示，今天在這裡共同見證日本對台灣的疫苗捐贈，到今天為止，日本已送給台灣334萬劑疫苗，代表日本人民對台灣的幫助，「我們心懷感激」。

▲▼第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗下艙。（圖／指揮中心提供）

▲第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗下艙。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，從6/4、7/8到7/15連續三批，可以提供台灣人口涵蓋率15%的疫苗，而醫護人員也都非常珍惜，依照目前送抵台灣的疫苗總數，幾乎可以打到360萬人，等於15%的涵蓋率，對防疫幫助很大。陳時中也說自己心裡非常激動，謝謝日本政府與人民對台灣的情意，相信日本台灣的友誼長存。

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