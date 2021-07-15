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基隆2醫「闖關混打」被攔　指揮中心罰不罰？陳宗彥這樣說

記者嚴云岑／台北報導

台中市上周驚傳有注射AZ疫苗長者隱匿接種紀錄闖關接種莫德納疫苗，其中一名洗腎患者出現發燒情況；無獨有偶，基隆市也有2名接種過AZ疫苗的醫師企圖到中正區混打被阻止。被問及是否會對違規混打者開罰？指揮中心副指揮官陳宗彥回應了。

陳宗彥表示，有關意圖混打或刻意進行混打者，都會交給指揮中心法制組研議，指揮中心已呼籲各縣市大型接種站與醫療院所，一定要落實民眾接種時健保資料檢查，並落實每個步驟，避免該情況發生，之後也會加強對民眾宣導。

▲▼指揮中心7/13記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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陳宗彥提到，台中混打情況，是因為有些大型接種站在現場並沒有把網路線建構好，已提醒各縣市務必要把網路設備建構好，讓健保卡一插進去就可以確認是否符合接種資格，第一線人員也可以檢查健保卡上貼紙，確認是否有接種資格。

台中市衛生局長曾梓展昨日表示，快打站因健保卡無法插卡連上系統，無法掌握注射紀錄，上周發現此情況後就緊急採購設備，讓快打站可電腦連線插健保卡連線系統，明天起各快打站都可查詢過往紀錄，杜絕民眾混打情況。

指揮中心發言人莊人祥表示，一般醫療院所可以插卡之後透過健保雲端藥歷連結疾管署疫苗接種查詢系統，另外也可以請電子病例廠商開通API介接查詢；一般接種站雖然無法查查詢藥歷，但還是用健保卡連結疾管署建置的查詢預防接種查詢系統。

莊人祥提到，接種站雖無法用電腦查詢，但還是可以透過健保VPN來查。健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線人員做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種一事，莊人祥回應，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也是呼籲民眾不要自己決定是否混打。

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