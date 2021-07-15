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疫情導致血荒　埔榮醫院放射科同仁捐血回饋社會

▲埔榮醫院放射科同仁捲袖救血荒。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院放射科同仁捲袖救血荒。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情警戒標準提升至三級後，全民自發性的減少外出，避免群聚的感染風險，但全國各捐血點的捐血人數和血液庫存量也直線下滑；台中榮總埔里醫院一線醫護有感於社會各界協助抗疫，幾位放射科同仁13日自發組成捐血團，共捐出超過2000C.C.熱血，希望能拋磚引玉、回饋社會大眾。

埔榮醫院指出，疫情爆發後，雖然各級醫院均實施醫療服務降載，暫停非必要或緊急醫療服務，以確保醫療量能；但病人的醫療用血卻無法等待，他們的生命和醫療權益，也在此時面臨極大考驗。

▲同島一命，埔榮醫院醫護捲袖救血荒。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院放射科同仁捲袖救血荒。（圖／台中榮總埔里分院提供）

而榮總醫院第一線醫事人員持續收到各方善心人士的資助與鼓勵，深感窩心，為回饋社會大眾，在放射科主任許哲銘的帶領之下，幾位同仁趁著7月13日「微解封」時前往埔里鎮捐血中心，挽起衣袖將熱血無私地捐出，也期許民眾在微解封適度放鬆自己的同時，不忘防疫，更不忘「捐血一袋、救人一命」。

埔榮醫院提醒，如果民眾近期內已經施打AZ、嬌生疫苗者，因為這2種疫苗是屬於腺病毒載體類疫苗，為保障受血者安全，應暫緩14天後再捐血；至於施打輝瑞、莫德納等mRNA類疫苗，則無須暫緩。
 

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