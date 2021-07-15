三級警戒7／26如期降級？陳宗彥曝「考量重點」：需做綜合評估

記者趙于婷／台北報導

台灣三級警戒延長到7/26，外界也期盼到時能順利降級。對此，副指揮官陳宗彥今表示，還要觀察相關措施是否順利執行，現在整個防疫計畫都必須涵蓋場所裡萬一出現確診者後，相關後續處理機制，包括留置的獨立空間和後送處理，都會納入檢視，做綜合評估。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心日前宣布自7/13起有限度微解封，開放餐聽內用、運動場館等。指揮官陳時中表示，有條件鬆綁對象包括「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場」等20個場所，但三級警戒維持，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。

而衛福部15日赴行政院會報告新冠肺炎應處作為，在後續工作中點部分，衛福部指出，持續強化入境篩檢流程實務，加強監測境外移入檢出變異株情形；疫苗逐序到貨，持續提升疫苗接種涵蓋率；密切監測防疫措施調整之後續效應，預先應變規劃7月26日以後警戒措施。

針對7/26是否能如期降級，陳宗彥表示，現在一直持續關注和監測疫情，會隨著疫情變化滾動檢討，三級管制部分放寬也都會持續關注，相關措施是否順利執行，場館是否落實防疫計劃，這都會影響整體評估。

另外，關於三級部分場所放寬的應變計劃，陳宗彥說，現階段三級適度開放，所有相關防疫措施，不管是餐廳或是運動場所，整體防疫計畫都要涵蓋萬一發生確診者的後續處理機制，包括置留獨立空間或是快篩陽性後如何後送等，這都是未來會一併檢視的重點。

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