民進黨6官員酒駕「半數罰6萬」　她諷：丁允恭會不會是其中一員

▲丁允恭肇事畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統府發言人丁允恭14日酒駕撞倒一名女機車騎士，讓外界聯想到總統蔡英文曾說過「酒駕零容忍」。民眾黨前發言人陳思宇15日列出6起民進黨官員酒駕案，發現其中近2年多是罰6萬元，讓她諷刺「Welcome蔡英文政府的6萬俱樂部」，會不會丁允恭也將成為其中一員。

丁允恭14日上午在高雄前鎮區酒駕撞倒一名女機車騎士，但由於酒測值0.23mg／l，未達法定標準值0.25mg／l，警方依規定製作「刑法185-3第2項案件測試觀察紀錄表」，若不合格就隨案移送，合格則函送；後來，丁允恭通過測試觀察紀錄表中走直線等項目，警方製作完資料後，依涉《公共危險罪》函送高雄地檢署偵辦。

對此，陳思宇14日在臉書發文，開頭即用3個Hashtag諷刺「Welcome蔡英文政府的6萬俱樂部」、「黨證在手希望無窮」、「酒駕零容忍修法要盡快」；她表示，事實上不只丁允恭，民進黨官員酒駕近2年多是罰款6萬俱樂部，因蔡政府的法律對於旗下黨公職人員因為酒駕的處分，會不會丁允恭也將成為其中一員？我們拭目以待。

「看好了台灣，民進黨不只示範一次酒駕給各位看。」陳思宇列出6位民進黨官員酒駕紀錄：

2016年2月：民進黨前立委郭正亮，酒駕移送法辦。由於郭坦承犯行，檢方予以緩起訴。

2016年6月：前民進黨台北市議員謝維洲，酒駕遭移送法辦，檢方依法給予緩起訴，並須支付公庫6萬元。

2016年8月：駐新加坡代表江春男，酒駕遭警方移送法辦，檢方予以緩起訴，並須支付公庫6萬元。

2017年6月：民進黨新竹縣議員林昭錡酒駕，辱警「垃圾」，遭判刑6個月。

2018年2月：民進黨中央黨部新聞部主任孟義超因酒駕肇事，台北地檢署調查後，予以緩起訴，繳交3萬9千元給國庫。

2018年7月：總統府發言人、前任行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡），酒駕移送法辦，台北地院判決2個月徒刑，可易科罰金6萬元。

陳思宇表示，蔡英文及行政院長蘇貞昌都呼籲國人酒駕不開車，卻忽視同黨官員酒駕的行為，這就是標準人稱「說一套做一套」。而這些酒駕的官員幾乎以緩起訴處分，不免也讓人好奇背後到底時什麼原因？

陳思宇指出，台灣2017年至2020年一直呈現增加的狀態，單以警政署公布的酒駕肇事死亡人數來看，今年截至3月為止就累計36件死亡案產生，照這個趨勢計算，今年酒駕肇事死亡人數恐怕也會和去年、前年相當。

陳思宇說，酒駕很有可能會對傷害到其他人，而我們也不希望社會上再有任何一個人因為酒駕而再受到傷亡。「自此呼籲政治人物能夠自律和帶頭做起示範，若一旦發生酒駕就要下台辭職，為自己也為別人負責，因為沒有人該為酒駕者承擔違法的成本」。

「在酒駕的修法上，去年立法院除了加重拒絕酒測累犯及同車共責的強度外，」陳思宇認為，在酒駕被害人的求償及訴訟程序上，應該要給予更多的保障跟求償的空間。

▼陳思宇列民進黨官員酒駕紀錄。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）