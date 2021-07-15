江啟臣揪4縣市買BNT台東卻跳船　民進黨：別把疫苗當鬥爭工具

記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣宣布將聯合南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣四個執政縣市，申請購買500萬劑BNT疫苗；不過，台東縣政府卻跳船，表態不跟進。對此，民進黨發言人謝佩芬15日表示，江啟臣別為了主席選舉，把疫苗採購當自己的鬥爭工具。

▲國民黨主席江啟臣拚加購500萬劑BNT疫苗，但台東縣政府卻跳船不跟進。（圖／翻攝江啟臣臉書）



謝佩芬表示，江啟臣才在中常會宣布聯合四縣市購買疫苗，但馬上遭到台東縣政府隨後的疫情記者會打臉；台東縣府指出，「台灣下半年疫苗看起來能正常施打，台東需求也能夠被滿足，縣府暫無購買疫苗的急迫性。」

謝佩芬說，現在除了政府自購、美日捐贈以及「企業與政府公私合作採購」的疫苗都將陸續到貨，全國上下都努力施打疫苗、提高覆蓋率，讓台灣盡快達到群體免疫。

她表示，現在台灣疫苗是否足夠，國民黨自己執政的台東縣府已經說清楚了，「請江啟臣不要為了自己的主席選舉，帶著縣市首長以疫謀亂，把疫苗採購當作自己政治舞台、鬥爭工具，藉機進行政治操作」。

謝佩芬指出，根據CDC公開的疫苗資訊，看到國民黨要自購疫苗的四個縣市，都還有疫苗庫存尚沒有打完，甚至南投、花蓮、台東三個縣市是疫苗剩餘率最多的前三名。

謝佩芬表示，若真的在乎提高台灣疫苗覆蓋率，達成全體免疫，就趕快催促這四個縣市以最快速度將配發的疫苗施打完畢，不要再扯疫苗後腿。

她指出，很遺憾至今我們都還沒有看到江啟臣主席為國民黨批評AZ、又縱容「AZ特戰隊」特權打疫苗道歉，請江啟臣做一個負責任的政黨主席，為國民黨一連串扯疫苗後腿的言論公開向全民道歉。

謝佩芬強調，現在全球疫情依然險峻，國際疫苗市場供需吃緊，儘管在外購疫苗面臨外力干擾，政府仍窮盡一切努力透過多元管道積極向國際購買疫苗，且目前台灣的疫苗取得，累計超過700萬劑，全國上下正在努力的打疫苗，國民黨不要再努力打政治，這才是對疫情控制最有幫助作法。

▼民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者陶本和攝）

