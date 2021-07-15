柯文哲穩坐2024總統大位？他點出「2關鍵」：2024可拿600萬票以上

▲名嘴黃創夏認為柯文哲目前最大的優勢是，「國民黨真的太弱了！」（圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情爆發後，各首長的防疫表現連帶影響民調，雖說距離2024總統大選還有2年多的時間，但在總統蔡英文及衛福部長陳時中的施政表現，讓許多民眾不買單導致聲量直落之下，資深媒體人黃創夏認為，撇開藍綠，台北市長柯文哲手上已經「有門票」，要贏得600萬票以上並非不可能，他認為柯文哲目前最大的優勢是，「國民黨真的太弱了！」

黃創夏今（15）日在臉書發文點出，在2020大選，韓國瑜有552萬票，雖然蔡英文有817萬票，但還有336萬票是「害怕韓國瑜投給蔡英文，卻拒絕投給民進黨」，而隨著疫情一度擴大與經濟衝擊傷害逐漸浮現，民進黨的支持度大幅下降，國民黨在無能領導之下，毫無起色。

▲依據《QuickseeK》的資料，柯文哲、民眾黨的聲量都遠勝於國民黨。（圖／民眾黨提供）

黃創夏提到，「柯文哲手上早有2024總統大選門票」只要接收韓粉，加上拿下部分的疏離民進黨之中間選票，「2024六百萬票以上」並非不可能，甚至，挾韓粉以自重，可以和國民黨討價還價，甚至再度挑撥郭台銘心弦，成事可能不足，敗事可有餘的很。

黃創夏認為，這些就是柯文哲的機會！不滿民進黨又看不起國民黨的「無主物」版圖即將更快速擴大，柯文哲只要積極搶占版面，不管是正、負聲量都不重要。幾個月之後，「細節」都將逐漸在廣大民眾記憶中模糊，但他是「反綠總舵主」的印象反而根深柢固，隨時可以取代國民黨。